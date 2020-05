Bupati Markus Serahkan Bansos Tunai Rp 600 Ribu untuk 624 KK di Muntok

BANGKAPOS.COM--Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kian sigap membantu meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang terdampak virus corona (covid-19).

Setelah sebelumnya Pemda yang dinahkodai Bupati Markus itu menyalurkan beberapa jenis bantuan sosial seperti bantuan paket sembako, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tahap pertama, kini giliran bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) diserahkan kepada masyarakat.

Bupati Markus melakukan foto barcode data penerima manfaat BST Kemensos, Selasa pagi. (Ist)

Bupati Bangka Barat Markus SH menjelaskan, tujuan dari pemberian berbagai program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi corona.

“Saya selalu sampaikan, kita ingin gerak cepat membantu masyarakat apalagi di tengah situasi seperti sekarang, ditambah hari raya lebaran yang sebentar lagi. Semoga bantuan-bantuan yang disalurkan pemerintah sedikit banyak membantu meringankan beban masyarakat,” kata Markus.

Terkait penyaluran BST Kemensos, politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan Bangka Barat mendapat kuota 6 ribu lebih penerima manfaat.

Menurut Markus, BST Kemensos ini berbeda dengan BLT dana desa karena prioritas penerima untuk masyarakat yang telah terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kemensos.

“Jadi yang dibantu Kemensos ini yang terdata di DTKS. Kita di Bangka Barat termasuk yang tercepat soal penyaluran BST ini. Setelah kita launching hari ini, berikutnya desa-desa lain akan menyusul,” ujar Markus di Muntok, Selasa (12/5).

Sementara soal skema penyaluran BST Kemensos, beber Markus, akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT Pos Indonesia.

“Adapun penerima BST adalah warga yang dianggap layak menerima dan terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi covid-19 dan sudah dilengkapi dengan data seperti BNBA (by name by address), NIK dan nomor handphone. Saya menyampaikan terima kasih kepada PT Pos Indonesia yang telah membantu penyaluran BST ini,” imbuhnya.

Kepala Kantor Pos Cabang Pangkalpinang, Azmat Nuzul Pasa menyampaikan bagi masyarakat yang mendapatkan undangan, maka nanti pengambilannya langsung ke kantor Pos terdekat.

“Bantuan ini berlaku selama 3 bulan dengan tiap bulannya Rp 600 ribu. Untuk warga penerima manfaat yang misalnya karena cacat dan tidak bisa jalan, silakan lapor ke kita dan pak Pos akan mengantar uangnya. Yang penting siapkan KTP dan KK asli. Kalau dapat undangan silakan datang pakai masker, sebab jika tidak pakai masker kita tidak melayani,”tutupnya.

Terpisah, Camat Muntok Sukandi melaporkan, total jumlah warganya yang menerima BST Kemensos sebanyak 624 KK.

"Rinciannya Kelurahan Tanjung 70 KK, Air Putih 36 KK, Sungai Baru 156 KK, Sungai Daeng 136 KK. Selain itu dari desa yakni desa Belo Laut 163 KK, Air Limau 40 KK dan desa Air Belo 23 KK," jelas Sukandi. (*)