Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Broery Marantika - Rindu Yang Terlarang (feat. Dewi Yull), Kunci Mudah dari Am

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

Am

Sekian lama sudah

Dm

kita telah berpisah

E

Ku rasa kini

Am E

engkau tak sendiri lagi

Am

Aku pun kini juga

Dm

seperti dirimu

Am

Satu hati

E Am

telah mengisi hidupku..

Am

Tak perlu engkau tahu

Dm

rasa rindu ini

E

Dan lagi mungkin

Am E

kini kau telah bahagia

Am

Namun andai kau dengar

Dm

syair.. lagu ini

Am

Jujur saja

E Am

aku sangat merindukanmu..

G

Memang tak pantas

C

mengkhayal tentang dirimu

E

Sebab kau tak lagi..

Am

seperti yang dulu

G

Kendati berat

C

rasa rinduku padamu

E

Biarkan ku hadang..

Am

rinduku terlarang

(Intro) Am F G C

Dm F E Am

Dm Am

Biar ku simpan saja

Dm Am

Biar ku pendam sudah

F E Am

Terlarang sudah rinduku padamu..

(Intro) Dm F E

Am

Tak perlu engkau tahu

Dm

rasa rindu ini

E

Dan lagi mungkin

Am E

kini kau telah bahagia

Am

Namun andai kau dengar

Dm

syair.. lagu ini

Am

Jujur saja

E Am

aku sangat merindukanmu..

G

Memang tak pantas

C

mengkhayal tentang dirimu

E

Sebab kau tak lagi..

Am

seperti yang dulu

G

Kendati berat

C

rasa rinduku padamu

E

Biarkan ku hadang..

Am

rinduku terlarang

Am F G C

puisikan.. rindu di hatiku

Dm F E Am

Ku harap tiada.. seorang pun tahu

Dm Am

Biar ku simpan saja

Dm Am

Biar ku pendam sudah

F E Am

Oh Terlarang sudah rinduku padamu..

(Interlude) Em A Dm Fm

C Am Dm E..

Am F G C

Ku puisikan.. rindu di hatiku

Dm F E Am

Ku harap tiada.. seorang pun tahu

Dm Am

Biar ku simpan saja

Dm Am

Biar ku pendam sudah

F E Am

Oh Terlarang sudah rinduku padamu..

F E Am

Terlarang sudah.. rinduku.. padamu..