Kunci Gitar, Chord dan lirik lagu 'Fana Merah Jambu' Fourtwnty

BANGKAPOS.COM -- Group Band indi satu ini yakni Fourtwnty cukup populer dikalangan anak muda.

Lagu-lagu yang dinyanyikannya selalu digemari, seperti lagu berjudul fana merah jambu ini.

Berikut chord dan lirik lagu fana merah jambu

INTRO Am C

C Fm C

Di depan teras rumah

Fm C Em Fm

Fana merah jambu, ku berdua

C Fm C

Momen momen tak palsu

Fm C Em Fm

Air tuhan turun, aromamu

Em Fm

Tersalurkan aliran syaraf buntu

Em Am Fm

Martin tua media pembuka

Reff

C

Berdansa sore hariku

Em

Sejiwa alam dan duniamu

Am Fm

Melebur sifat kakuku

C Fm C

Hal bodoh jadi lucu

Fm C Em Fm

Obrolan tak perlu... kala itu

Em Fm

Tersalurkan aliran syaraf buntu

Em Am Fm

Martin tua media pembuka

Kembali ke Reff

Am G C

Rasanya tak cukup waktu

A Am

Terlalu cepat berlalu

G C C7

Soreku nyaman denganmu

Am G Em A

Menarilah, menarilah

Am G A E

Menarilah denganku

Am G

Genggam tangan cokelatku

Em A

Berputar putar denganku

Am G A E

Menarilah denganku

Am G

Menarilah, menarilah

