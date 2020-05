Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Karena Kamu Cuma Satu' Naif

Chord dan Lirik Lagu 'Karena Kamu Cuma Satu' Naif

BANGKAPOS.COM-- Lagu Band Naif cukup banyak yang populer, seperti berjudul karena kamu cuma satu ini.

Lagu ini mudah dicerna karena liriknya berkisah tentang pasangan dan kesetiaan.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunternate.com

C G/B Am

kau yang paling setia

C G/B Am

kau yang teristimewa

Dm C G

kau yang aku cinta

Dm C G

cuma engkau saja

C G/B Am

dari semua pria

C G/B Am

aku yang juara

Dm C G

dari semua wanita

Dm C G

kau yang paling sejiwa

[chorus]

C G/B Am

denganmu semua air mata

Dm C G

menjadi tawa suka ria

Em Am

akankah kau selalu ada

A# G

menemani dalam suka duka

C G/B Am

denganmu aku bahagia

Dm C G

denganmu semua ceria

Em Am

janganlah kau berpaling dariku

A# G

karena kamu cuma satu untukku

[int] C G/B Am 2x

C G/B Am C G/B Am

kau satu-satunya dan tak ada dua

Dm C G Dm C G

apalagi tiga cuma engkau saja

[chorus]

C G/B Am

denganmu semua air mata

Dm C G

menjadi tawa suka ria

Em Am

akankah kau selalu ada

A# G

menemani dalam suka duka

C G/B Am

denganmu aku bahagia

Dm C G

denganmu semua ceria

Em Am

janganlah kau berpaling dariku

A# G

karena kamu cuma satu untukku