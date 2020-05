Manjakan Customer, Honda Babel Siapkan Layanan Home Servis

BANGKAPOS.COM--PT Asia Surya Perkasa, Main Dealer Honda Bangka Belitung bersama jaringan Dealernya hadir memanjakan konsumen dengan memberikan Layanan Khusus Servis kunjung atau Home Servis.

Layanan ini sebagai wujud perhatian honda kepada customer, sekaligus memberikan kenyamanan kepada customer setelah membeli sepeda motor Honda.

Layanan Service Kunjung (Honda ASP)

Apalagi sekarang ini sedang merebaknya wabah covid-19, Layanan ini sangat tepat untuk membantu customer Honda Babel yang tidak bisa ataupun takut ke luar rumah.

Technical Service Manager PT Asia Surya Perkasa, Yoga Rakasiwi mengatakan, pihaknya mendukung anjuran pemerintah “Dirumah_Saja” dengan layanan servis kunjung dan home servis.

"Saat Tim AHASS dan Mekanik yang berkunjung ke rumah customer wajib menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan APD, seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer dan semprotan cairan disinfektan untuk membersihkan motor. Selain itu tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan phsyical distancing," ujarnya.

Yoga menyampaikan kepada customer Honda Babel bahwa keselamatan dan kesehatan Tim AHASS tetap mereka jaga.

"Untuk customer pun akan berlakukan hal yang sama bahkan lebih dan sudah menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan pelayanan terbaik serta memastikan Sepeda Motor Honda Kesayangan Anda performa nya dalam keadaan terbaik,” ujar Yoga Rakasiwi.

Layanan Service Kunjung dan Home Service (Honda ASP)

Masyarakat Honda Babel dapat mengakses layanan ini dengan banyak cara, mulai dari Hotline di 0717-434-766, 0878-0179-4618 SMS/WA, atau bisa akses Layanan Booking melalui Aplikasi Honda One Card yang diinstal dari android dan bisa langsung ke Dealer masing-masing.

Honda Babel pun selalu memberikan Promo-Promo Layanan Servis melalui akun social media resmi PT Asia Surya Perkasa yakni @tunashondababel di Instagram Official, Honda Babel di Facebook Official, HondaBabel.com di Website. Promo Discount servis jika booking melalui aplikasi Honda One Card.

Layanan tambahan untuk Customer Kita Khusus wilayah Pangkalpinang, yakni Layanan Gawat Darurat untuk Motor Mogok dan mengalami permasalahan di Jalan.

Seperti Ban Kempes, Motor Mati mendadak, Kunci Kontak rusak, Rem Bermasalah, Sadel jok tidak bisa dibuka, Rantai Putus, Oli Rembes.

Kami Honda Care hadir dan Siap Melayani Anda.

Mekanik kami dilengkapi, dengan Sarung Tangan, Masker, Sanitizer dan wajib Phsycal distance (jaga jarak aman).

Untuk Kendaraan Motor Bapak/Ibu akan kami lengkapi dengan cover jok dan cover handgrip. Jam Operasional Senin-Sabtu 08:00 WIB-17:00 WIB dan Minggu 08;00 WIB - 14:00 WIB.