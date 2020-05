Chord dan Lirik Lagu 'Perahu Kertas' Maudy Ayunda

BANGKAPOS.COM-- Penyanyi sekaligus pemain film Maudy Ayunda seorang yang multialenta.

Selain pandai dalam dua hal tersebut, Maudy merupakan seorang yang memiliki prestasi di pendidikan.

Lagu-lagu yang dinyanyikannya cukup banyak mencetak hits, seperti lagu berjudul perahu kertas.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dariTribunsolo.com

Intro : F G F G Am

Am F

Perahu kertasku kan melaju

E Am

membawa surat cinta bagimu

G Dm

Kata-kata yang sedikit gila

E Am

tapi ini adanya

F

Perahu kertas mengingatkanku

E Am

betapa ajaibnya hidup ini

Dm

Mencari-cari tambatan hati

E Am

kau sahabatku sendiri

G

Hidupkan lagi mimpi-mimpi

F

cinta-cinta... cita-cita ...

G

cinta-cinta

Am G

yang lama ku pendam sendiri

Dm C G C F G C

berdua ku bisa percaya

Reff:

F G C G/B Am G

Ku bahagia kau telah terlahir di dunia

F G C G/B

Dan kau ada di antara milyaran manusia

Am F G C

Dan ku bisa dengan radarku menemukanmu

int. F G Am

F G

Tiada lagi yang mampu berdiri

Am Dm E

halangi rasaku, cintaku padamu

Reff

F G C G/B Am G

Ku bahagia kau telah terlahir di dunia

F G C G/B

Dan kau ada di antara milyaran manusia

Am F G

Dan ku bisa dengan radarku menemukanmu

Am F G C G/B Am G

Ku bahagia kau telah terlahir di dunia

F G C G/B

Dan kau ada di antara milyaran manusia

Am G F G

Dan ku bisa dengan radarku menemukanmu

Outro : C

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)