Advertorial
Hasil Sidang Penetapan Santri / Santriwati Baru Pondok Modern Daarul Abror Tahun Ajaran 2020/2021
KAMI SEGENAP KELUARGA BESAR PONDOK MODERN DAARUL ABROR MENGUCAPKAN TERIMAKASIH YANG SEBESAR - BESARNYA ATAS KEPERCAYAAN YANG TELAH DIBERIKAN
KAMI SEGENAP KELUARGA BESAR PONDOK MODERN DAARUL ABROR MENGUCAPKAN TERIMAKASIH YANG SEBESAR - BESARNYA ATAS KEPERCAYAAN YANG TELAH DIBERIKAN. SELANJUTNYA, MAKA DENGAN INI KAMI MENYAMPAIKAN HASIL SIDANG PENETAPAN SANTRI / SANTRIWATI BARU PONDOK MODERN DAARUL ABROR TAHUN AJARAN 2020/2021 SEBAGAI BERIKUT :
SANTRIWATI
1 GISSHEILA AMANDA - PANGKALPINANG
2 ALIYAH TSABITAH ZAHRA - BELINYU
3 SALSABILA NUR HANIFAH - PENYAMUN
4 CAHYANA SALSABILA - PARITTIGA
5 IZZA AZZAHRA - ZED
6 INTAN DESRIYANTI - KEMUJA
7 BELA ASSYIFA - TOBOALI
8 KHAIRUNNISA FAIHA S - GABEK 1
9 AFRIZA RIZQIANTI - PARITTIGA
10 MAUIZOTY FAIRUZIAH - TIANG TARAH
11 NADHIRA MAFELIZA - MUNTOK
12 ANNISA MAULIDA - PANGKALPINANG
13 NUR AFNI QISTINA - PANGKALPINANG
14 MUTIA DEFINA BATU - BELUBANG
15 ALYA MUKHBITA - PARITTIGA
16 DESSY RAHMAH - SUNGAILIAT
17 ALYA RAMADHANI - NIBUNG
18 AYU LESTARI - TEMPILANG
19 NAJWA ALEXANDRA - PANGKALPINANG
20 FEBIAN ALHUSNA - KACANG PEDANG
21 HAZIVA AURORA - PANGKALPINANG
22 SITI CHAIRUNISA - BELINYU
23 SYIFA ARINA - SIMPANG TERITIP
24 MAISYA AQILA AZ ZAHRA - SELINDUNG BARU
25 RAHMA DISYA - KEL KETAPANG
26 LHULU QOLBI - BATURUSA
27 ANYA - KOBA
28 ZAHRA ANIQA - AIR ITAM
29 ANNISA - KAPUK
30 RAIHANA NA'ILA - SUNGAILIAT
31 ALMIRA ZAHRA DYVIA - KAMPAK
32 MAR'ATUS SYARIFAH - KACE
33 MAR ATUL AQILAH - ZED
34 VAYA FAYROZA - RIAU SILIP
35 NADIRA AGUSTINA - SUNGAISELAN
36 MEYLA CANTIKA - KAMPAK
37 RADITA - GABEK 1
38 ECHA FIERSYA - ZED
39 ZUHAL MA'RIFAH - PETALING
40 DARIN ADZKIA A - PETALING
41 SAFIRA AZZAHRA - JELUTUNG 1
42 NIDA FAUZIYAH - DELAS
43 ZHAFIRAH AURA Y - PANGKALPINANG
44 ANNISA KIREINA J - PANGKALPINANG
45 DAVINA AULIA - NANGKA
46 YULI SINTA SETIASIH - GUNUNG PELAWAN
47 ANGGIE LAURA - SIMPANG TERITIP
48 ADELLA ANGGELISTIA L - SIMPANG TERITIP
49 PINKAN STEFANI - PANGKALPINANG
50 ASSHIFA PUTRI HASANAH - SEMABUNG BARU
51 DELA ARESTA UL HUSNA - AIR DUREN
52 DESWINA KHAIRANI - TUGANG
53 AGNES ALZAKIA - PARITTIGA
54 AISYAH NURDISA PUTRI - TOBOALI
55 ZAHRA NURUL ILMI - TOBOALI
56 LAURA PUSPITA SIMAMORA - DENDANG
57 ROMIZA ADDILA MEYDA - NADUNG
58 AUFA SABILA - JELUTUNG
59 DHECA ELTA AZURA PUTRI - SUNGAILIAT
60 NAZWA RIZKY AMANDA - MENTOK
61 SAFIRA RAHMADANTI - PANGKALPINANG
62 YASMIN RAMADHANI - KACANG PEDANG
63 KHOIRUNISA - PETALING
64 GRACYA ANANDA YURI - PANGKALPINANG
65 KIRANA APRILLIANI - MABAT
66 NAURA AGMEL RAMADHANI - PANGKALPINANG
67 CAHYA ANJUNI - BELINYU
68 MUAFAH AMIRA - PANGKALPINANG
69 DESTY ADHANTI - PUDING BESAR
70 ANGGUN SEPTIA DEWI - TIANG TARAH
71 FELICYA QANITAH P - LUBUK BESAR
72 FIKA RAHMALIA - ARUNG DALAM
73 RARA ANGGRAINI - SUNGAILIAT
74 MASAYU KESYA ZAFIRAH P - PANGKALPINANG
75 NAZIMA NATANIA STABINA - KAMPUNG KERAMAT
76 SARTIKA - NYELANDING
77 CLARA GEBRILLITA - KELAPA
78 OKTAVIARA PUTRI KIANI - PANGKALPINANG
79 STEIVY JULIA DEWI - SUNGAILIAT
80 FAYZA VALENSIA - KAPIT
81 CINTA LAORA - SEBAGIN
82 ICHA RAFFINA - PARIT LALANG
83 KHAILA ZAFIRA - TOBOALI
84 SYAFIRA AGUSTIN - BELINYU
85 ZAKIA ASFI RAIHANI - KULUR
86 DANIA RAHMADITA - AIR DUREN
87 AZKIA NABILA - BALUN IJUK
88 HIKMATUL HASANAH - BALUN IJUK
89 CHANTIKA PUTRI K - SIMPANG RIMBA
90 NUR'AINI RAHMASARI - PANGKALPINANG
91 NADA NURLI - TERENTANG
92 HAWA SANTIA - SIMPANG YUL
93 SINTIA BELA - DELAS
94 OKTA VIOLA - PENYAK
95 FAIRUZ KHOIRUNNISA - PARITTIGA
96 TIARA ANANTA - SUNGAILIAT
97 OKTARIANA - TEMPILANG
98 ANNISA SALBINA - KP. KERAMAT
99 NAFISAH SAHDA - PANGKALPINANG
100 SAHWA YUSRA APRILLIA - BELINYU
101 REYSHA DEVARIANTY - KOBA
102 AFIFAHTUL SYAMAL - AIR ITAM
103 RIFA JAOHARUN NAFISA - PANGKALPINANG
104 MAHARDIKA SAVIRA WIJAYA - SUNGAILIAT
105 ADE ZALIKHA BERLIANA - SEMPAN
106 RAISHA SABRINA - SUNGAILIAT
107 NAZIFA ZULFA - KELAPA
108 ZIKRA SAUMA BAROKAH - PERMIS
109 FIARA - MAYANG
110 RAISYA KHUMAIRA - PANGKALPINANG
111 DESY AGNESIA PUTRI - LABUH
112 RAIHANI NAILATUL IZZA - MUNTOK
113 AINUN CAHYA WINANTI - SIMPANG RIMBA
114 JAMIATUL HUSNA - BALUNIJUK
115 AUDY ISNNI SAEPARIYANTI - PANGKALPINANG
116 SALSABILA NURUL A - SUNGAILIAT
117 DINDA IMANDA - TERAK
118 SYIFA SAFINA IZZAH - RIDING PANJANG
119 DARIN SYAHLA AULIA - DALIL
120 ANDEVA AUGTIN F - KACE
121 AZKIYANNISA PUDING - BESAR
122 RAISYA RAMADANIA - PADANG BARU
123 ANESA HAUZIAH - MAYANG
124 RISA DIANATI - AIR DUREN
125 FIRDHA WARDINA - BATURUSA
126 RAHMADANI - SIMPANG RIMBA
127 ONISSA DWI ARYAJENITA - PUSUK
128 SAFITRI NIBUNG - PUDING
129 TASYKIA SALSABILA - TEMPILANG
130 NABILA AZZAHRA - TIANG TARAH
131 NAURA IFTINAN YUSUP - BAKAM
132 DIAN AYU ASARI - KACE
133 ADZRA NAILA AFIFAH - BELITUNG TIMUR
134 AQILA ZAHRA FIRDAUS - BELITUNG TIMUR
135 FAUZIYAH PUTRI RAMADHAN - BELITUNG
136 FELLAH PUTRI CALLYSTA - BELITUNG
137 RENATA - TANJUNG SANGKAR
138 KAYLA NAFISHA PUTI - BATAM
139 KEIZHA ALYA RAMADHANI - BELITUNG TIMUR
140 HUMAIMAH SYAKIRA - BELITUNG TIMUR
141 SEPVINA PETRI RAMADHANI - BALUNIJUK
142 KATRINA KEISYA NAILA - PANGKAL PINANG
143 SANTRI RAMADHANI - PENAGAN
144 AISYA RIZKA - PANGKAL PINANG
NB :
1. KEPADA SEGENAP SANTRI / SANTRIWATI BARU YANG SUDAH DINYATAKAN LULUS, WAJIB
MELAKUKAN REGISTRASI ULANG MULAI TANGGAL 13 MEI SAMPAI DENGAN 15 MEI 2020
2. YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI ULANG DALAM RENTANG WAKTU YANG DITENTUK
MAKA YANG BERSANGKUTAN DIANGGAP MENGUNDURKANDIRI
3. UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT AKAN DIHUBUNGI LANGSUNG OLEH PANITIA