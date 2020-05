Jelang Lebaran Harga Daging Sapi di Pasar Pangkalpinang Masih Stabil, Rp 117.000/Kilogram

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Kepala Disperindag Pemprov Babel, Sunardi mengatakan menjelang Lebaran Idul Fitri belum terjadi kenaikan harga daging sapi di pasaran. Termasuk daging beku dan daging ayam di Pasar Kota Pangkalpinang.

"Harga daging berdasarkan informasi dari pedagang masih Rp 117.000 per kilogram itu untuk harga sapi segar, dan daging sapi beku Rp 80.000 per kilogram, dan untuk daging ayam Rp 30.000 hingga Rp 28.000 kilogram belum terjadi kenaikan," jelas Sunardi kepada Bangkapos.com, Rabu (13/5/2020).

Dia menjelaskan, ditengah pandemi Covid-19 daya beli masyarakat masih tinggi terutama menjelang lebaran Idul Fitri seperti saat ini.

"Alasanya karena ini untuk kebutuhan lebaran sehingga kita melayu ini paling tinggi untuk belanja, masih ada istilahnya walau melihat perkembangan ekonomi saat ini, dan kita juga terus menjaga pasokan barang pokok agar terkendali harganya kita hadir sebagai tim Satgas yang banyak unsur didalamnya," ungkap Sunardi.

Tim Terpadu Satgas Pangan Provinsi Bangka Belitung, melaksanakan Pasar Murah yang menjual komuditi tertentu di sebelah kantor Satlantas Polres Pangkalpinang, pada Rabu (13/5/2020) pagi (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Harga Distributor

Tim Terpadu Satgas Pangan Provinsi Bangka Belitung, melaksanakan pasar murah yang menjual komoditi tertentu di samping Kantor Satlantas Polres Pangkalpinang, pada Rabu (13/5/2020) pagi.

Barang yang dijual berbagai macam seperti, gula pasir, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, beras dan ikan segar dijual dalam pasar murah dengan harga distributor.

Kepala Disperindag Pemprov Babel, Sunardi mengatakan, tujuan dilakukan pasar murah untuk menstabilkan harga beberapa komuditi yang naik harganya di pasaran menjelang lebaran Idul Fitri.

"Kita bersama tim Satgas Pangan Babel menghadirkan produk tertentu dengan acuan harga di pedagang seperti gula pasir yang hanya di jual Rp 12.500 per Kg sementara di pasaran ada dijual mencapai Rp 16-17 ribu per Kg, melalui Satgas Pangan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga gula, bawang dan minyak goreng termasuk gas elpiji 3 kg," jelas Sunardi kepada Bangkapos.com, di lokasi pasar murah, Rabu (13/5/2020).

Dia menjelaskan, untuk penjualan gas elpiji 3 kg dijual langsung ke keluarga penerima manfaat sesuai dengan by name by adress, termasuk pelaku UMKM berdasarkan amanat peraturan Menteri ESDM.