Pasar Murah Hadirkan Harga Distributor, Bantu Warga Dapatkan Barang Jelang Lebaran

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Tim Terpadu Satgas Pangan Provinsi Bangka Belitung, melaksanakan pasar murah yang menjual komoditi tertentu di samping Kantor Satlantas Polres Pangkalpinang, pada Rabu (13/5/2020) pagi.

Barang yang dijual berbagai macam seperti, gula pasir, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, beras dan ikan segar dijual dalam pasar murah dengan harga distributor.

Kepala Disperindag Pemprov Babel, Sunardi mengatakan, tujuan dilakukan pasar murah untuk menstabilkan harga beberapa komuditi yang naik harganya di pasaran menjelang lebaran Idul Fitri.

"Kita bersama tim Satgas Pangan Babel menghadirkan produk tertentu dengan acuan harga di pedagang seperti gula pasir yang hanya di jual Rp 12.500 per Kg sementara di pasaran ada dijual mencapai Rp 16-17 ribu per Kg, melalui Satgas Pangan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga gula, bawang dan minyak goreng termasuk gas elpiji 3 kg," jelas Sunardi kepada Bangkapos.com, di lokasi pasar Murah, Rabu (13/5/2020).

Dia menjelaskan, untuk penjualan gas elpiji 3 kg dijual langsung ke keluarga penerima manfaat sesuai dengan by name by adress, termasuk pelaku UMKM berdasarkan amanat peraturan Menteri ESDM.

"Yang dihadirkan dalam pasar murah ini bukan barang subsidi, namun barang yang dijual berdasarkan harga distributor, seperti gula yang disiapkan mencapai 4 ton, untuk operasi pasar disini sebelah kantor Satlantas dan besok untuk gula di pintu masuk pasar," ungkapnya.

Sunardi, mengharapkan dengan adanya pasar murah ini, agar warga bisa mendapatkan harga barang yang lebih murah ketimbang di pasaran.

"Kita mengharapkan juga pedagang tidak menjual barang diatas harga yang telah ditentukan apalagi sampai menimbun, dengan memanfaatkan suasana mendekati lebaran, dan Covid-19, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan," tegas Sunardi.

Selain itu, dia menegaskan pasar murah yang dilaksanakan tetap mematuhi Protokol Kesehatan terkait Covid-19, di mana pembeli yang masuk ke dalam stand, diwajibkan untuk mencuci tangan serta menggunakan masker, termasuk para pedagang yang menggunakan masker dan sarung tangan dalam melayani pembeli.

Harga Komuditi di Pasar Murah

-Bawang Merah Rp 45.000/ kg

-Bawang Putih Rp 25.000/kg

-Cabe Kecil Rp 15.000 per 6 ons

-Cabe Besar Rp 10.000/kg

-Kentang Rp 10.000 per 8 ons

-Jahe Rp 10.000 per 4 ons

-Garam Rp 10.000, 1 pack

-Gula Pasir Rp 12.500/kg

-Beras 118, per 5 kg Rp 55.000

-Minyak Goreng Kemasan Rp 11.000 per liter

Sumber: Disperindag Babel.