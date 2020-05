Chord dan Lirik Lagu 'Aku Rindu Padamu' Evi Tamala

Anak 90an pasti tidak asing dengan penyanyi tenar Evi Tamala.

Lagu-lagunya yang dinyanyiaknya banyak yang hits, seperti yang satu ini aku rindu padamu.

Berikut chord dan lirik lagu aku rindu padamu

.

INTRO:

Em

Em

Kemana pun ada bayanganmu

D

dimana pun ada bayanganmu

Am

Di semua waktuku ada bayangmu

Em

kekasihku

.

[INTRO]

Em..

C G C G

Em..

.

Em D

kumenangis, menangisku karna rindu

D C Em C G

Ku bersedih, sedihku karena rindu

Em D

ku berduka, dukaku karena rindu

D C Em

ku merana, meranaku karna rindu

[INTRO]

.

C D Am D

D Em

.

Em

mau tidur teringat padamu

D

mau makan teringat padamu

Am

Mau apa pun teringat padamu

Em C D Em

kekasihku

Em

kemana pun ada bayanganmu

D

dimana pun ada bayanganmu

Am

di semua waktuku ada bayangmu

Em C G

kekasihku

Em D

kumenangis, menangisku karna rindu

D C Em

Ku bersedih, sedihku karena rindu

[INTRO]

.

Em Bm Am C Em

Em Bm D Am

Em Bm Am D

.

Em

mau tidur teringat padamu

D

mau makan teringat padamu

Am

mau apa pun teringat padamu

Em C D Em

kekasihku

Em

kemana pun ada bayanganmu

D

dimana pun ada bayanganmu

Am

di semua waktuku ada bayangmu

Em C G

kekasihku

Em D

kumenangis, menangisku karna rindu

D C Em

Ku bersedih, sedihku karena rindu

Em C D Em

aku rindu.. rindu.. padamu

[Outro] Em

