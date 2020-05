Tayang di GTV Kamis 14 Mei 2020 Malam Ini, Baca Sinopsis Film Fantastic Four: Rise of Silver Surfer

Sinopsis Film Fantastic Four: Rise of Silver Surfer, Tayang di GTV Kamis 14 Mei 2020 Pukul 22.00 WIB

Simak sinopsis film Fantastic Four: Rise of Silver Surfer yang akan tayang di Big Movies GTV malam ini pukul 22.00 WIB.

Film superhero yang merupakan sekuel film Fantastic Four (2005) ini disutradarai oleh Tim Story.

Kedua film tersebut adalah film yang berdasarkan komik Fantastic Four.

Pembuatan Film Fantastic Four ini dimulai tanggal 28 Agustus di Vancouver dan dirilis tanggal 15 Juni 2007.

Sebelum menontonnya, berikut sinopsis Film Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) dikutip dari Imdb.com, Kamis (14/5/2020).

Reed Richards dan Sue Storm bersiap untuk acara pernikahan mereka.

Ketika pernikahan dimulai, sistem Reed mendeteksi fenomena yang mendekati Kota New York.

Ada sesuatu yang menghancurkan sensor, sementara Fantastic Four melindungi kerumunan orang.

Saat manusia obor mengejar, ia mengetahui, itu adalah Humanoid "Silver Surfer."