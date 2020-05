Cara Membuat Oreo Supreme Sendiri di Rumah

BANGKAPOS.COM - Merek pakaian dan skate asal AS, Supreme membuat jagat media sosial ramai ketika mereka memutuskan untuk berkolaborasi dengan Oreo dalam biskuit Oreo Supreme.

Biskuit itu hadir dalam balutan warna merah dengan tulisan logo Oreo dan Supreme di tiap sisi. Sayang, harganya yang relatif mahal membuat kita berpikir dua kali untuk membelinya.

Namun, ternyata ada orang yang membuat biskuit Oreo Supreme sendiri di rumah. Di kanal YouTube Unnecessary Inventions, terdapat video tutorial terkait cara membuat biskuit Oreo Supreme secara DIY ( do it yourself).

Kanal yang terkenal dalam menciptakan "produk palsu yang menyelesaikan masalah yang sebenarnya tidak ada" ini menunjukkan kepada kita cara mendapatkan biskuit kolaborasi yang sangat dinanti tanpa membuat kantung bolong.

Dalam video tersebut, pria bernama Manny Benedetto mendokumentasikan resepnya untuk membuat biskuit Oreo Supreme yang meyakinkan.

Pertama, ia menciptakan model 3D dari biskuit Oreo Supreme. Ia membuat model dengan bantuan komputer 3 dimensi, dan menambahkan desainnya sendiri.

Model tersebut kemudian dijadikan cetakan menggunakan silikon.

Kemudian, ia menciptakan adonan merah terang dengan remah-remah Golden Oreo, bahan-bahan lain, dan pewarna makanan merah, lalu mengisikannya ke dalam cetakan silikon.

Adonan ditempatkan di lemari es, sebelum dicampurkan dengan isi Oreo yang membeku. Jadilah Oreo Supreme tiruan.

Apakah rasanya sama dengan Oreo Supreme aslinya? Entahlah. Barangkali itu tidak penting karena yang dicari orang adalah kesan bahwa dia memiliki biskuit mahal tersebut.

Yang jelas, untuk mendapatkan hasil yang mirip dengan aslinya, tentu bukan hal mudah. Bennedetto sendiri harus membuat model menggunakan komputer.

Artinya, jika kamu ingin mencobanya, lihatlah dahulu tutorial membuat biskuit Oreo Supreme di kanal Youtube Unnecessary Inventions.

https://lifestyle.kompas.com/read/2020/05/15/142730020/membuat-oreo-supreme-sendiri-di-rumah-sulitkah