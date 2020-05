Episode 15 Drama Korea The World of the Married, Apakah Da Kyung Bakal Menuai Karma?

BANGKAPOS.COM - Drama Korea The World of The Married sudah berada di penghujung cerita. Jum'at (15/5/2020) malam adalah penayangan episode 15 The World of the Married.



Artinya, drama viral ini tinggal menyisakan satu episode yang akan ditayangkan pada Sabtu malam besok.



Penonton tentunya tidak sabar menyaksikan cerita yang diisi tokoh Ji Sun Woo, Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung ini.



Apalagi di akhir episode 14 kemarin, Da Kyung telah mengetahui jika sang suami, Le Tae Oh telah berselingkuh darinya dengan Ji Sun Woo.



Begitu juga Jun Young, anak Lee Tae Oh dan Sun Woo yang sempat membuat penonton geregetan akhirnya meminta maaf kepada sang ibu, meminta untuk dijemput setelah dipukul ayahnya.



Di episode 15 The World of the Married, Lee Tae Oh pergi minum-minum setelah ia memukul Lee Joon Young di hadapan Yeo Da Kyung dan pergi meninggalkan rumah.



Ia terlihat depresi atas semua masalah yang menimpanya, mulai rumah tangga, Lee Joon Young, hingga Ji Sun Woo.



Sempat tinggal beberapa lama bersama Yeo Da Kyung dan Lee Tae Oh, Lee Joon Young kembali pada Ji Sun Woo atas permintaannya sendiri.



Lee Joon Young mengajak Ji Sun Woo pindah ke suatu tempat di mana tak ada orang yang mengenali mereka.



Setelah Ji Sun Woo mengaku pada Yeo Da Kyung atas perbuatannya, ia didatangi Lee Tae Oh.



Merasa marah karena Ji Sun Woo mengatakan semuanya, Lee Tae Oh bertanya apakah mantan istrinya itu masih memiliki perasaan padanya.



Sementara itu, rumah tangga Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung diambang kehancuran.



Ayah Yeo Da Kyung, Yeo Byeong Kyu (Lee Kyoung Young), melampiaskan amarah pada Lee Tae Oh karena telah menyakiti dan mengkhianati putrinya.



Sama seperti sebelumnya dengan Ji Sun Woo, Lee Tae Oh berusaha memperbaiki hubungannya dengan Yeo Da Kyung.



Ia berusaha mempertahankan rumah tangganya.



Apakah Lee Tae Oh kali ini berhasil berbaikan dengan Da Kyung?



Akan Ada Episode Spesial Tayang 23 Mei Nanti



Dilansir TV Report pada Kamis (14/5), The World of the Married dilaporkan akan menayangkan episode spesial yang berisi wawancara behind the scene bersama Kim Hee Ae, Park Hae Joon, dan Han So Hee.



Selain itu akan ada cuplikan video, yang diharapkan bisa memperlihatkan kepada penonton, bagaimana suasana di lokasi syuting.



"Tim produksi The World of the Married sudah merencanakan tayangan spesial setelah siaran drama berakhir. Saat ini masih dipersiapkan dan dijadwalkan tayang pada 22 - 23 Mei," ungkap pihak produksi.



The World of the Married produksi JTBC telah resmi membuat sejarah dalam dunia drama Korea.



Pada 2 Mei 2020, The World of the Married mencetak rekor baru untuk rating pemirsa tertinggi yang pernah dicapai oleh setiap drama dalam sejarah jaringan televisi Korea Selatan.



Menurut Nielsen Korea, episode terbaru dari drama hit ini mencetak rating rata-rata 24,33 persen di seluruh negeri.



Angka itu memecahkan rekor sebelumnya sebesar 23,78 persen yang diraih oleh drama SKY Castle produksi JTBC pada 2019.



Mengikuti rekor baru ini, satu-satunya jaringan kabel yang menunjukkan peringkat lebih tinggi daripada The World of the Married adalah program audisi hit TV Chosun, Mister Trot.



Banjarmasinpost.co.id/Noor Masrida