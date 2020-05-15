Chord dan Lirik Lagu

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Boomerang - Neraka Jahanam, Kunci Mudah dari Em

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Boomerang - Neraka Jahanam, Kunci Mudah dari Em Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

zoom-inlihat foto Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Boomerang - Neraka Jahanam, Kunci Mudah dari Em
Bangka Pos / Krisyanidayati
Widi Hello (kiri) dan Roy Boomerang (kanan) di kawasan GOR Sahabudin Pangkalpinang, Minggu (1/7/2018) 

BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Boomerang - Neraka Jahanam, Kunci Mudah dari Em

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

Capo di fret 2

(Intro) Em.. G D
        Em.. G D
Em
 hai setan engkau berdusta
Em
 membujuk Adam Hawa
Em
 mencoba buahnya surga
                A# A-G  D Em
membawa malapetaka bagi manusia
Em
 berkorban semua kesucian
Em
 karna bujuk rayuan
Em
 tak ada ampunan Tuhan
Em
 adam Hawa disiksa
A#-A-G  D  Em
dibuang ke dunia
(Chorus)
B-B        D     Em-Em      G
    Karna engkau,      Adam Hawa
B-B      D    Em-Em      G
    menderita,      di dunia
B-B       D    Em-Em         G
    Tak puasnya,     kau menggoda
B-B      D   Em  D    Em
    Dosa semakin melimpah
G       F#  G       F#
A.. a a a.. A.. a a a..
(Interlude) G-G Em-Em Em-Em Em..
            Em.. D.. G.. Em
            G5-F5-D5-C#5 A#5-C5-G5
            G5-F5-D5-C#5 A#5-A#5-C5
            Em.. G D
Em
 hai setan kini engkau menang
Em
 semoga engkau senang
Em
 ku do'akan kepada Tuhan
Em                  
 untukmu kumohonkan
A#-A-G D Em
neraka jahanam
Em
 hai setan engkau berdusta
Em
 membujuk Adam Hawa
Em
mencoba buahnya surga
                A# A-G  D Em
membawa malapetaka bagi manusia
(Chorus)
B-B        D     Em-Em      G
    Karna engkau,      Adam Hawa
B-B      D    Em-Em      G
    menderita,      di dunia
B-B       D    Em-Em         G
    Tak puasnya,     kau menggoda
B-B      D   Em  D    Em
    Dosa semakin melimpah
G       F#  G   F#
A.. a a a.. A.. a..
(Outro) Em.. Em-G Em.. Em-F
        Em.. Em-G Em.. Em-F
        Em.. Em-G Em.. Em-F
        Em.. Em-G Em.. Em-F
        Em.. Em-G Em.. Em-F
        Em.. Em-G Em.. Em-F
        Em.. Em-G Em.. Em-F
        Em.. Em-G Em.. Em-F
        Em.. Em-G Em.. Em-F
        Em.. Em-G
        A#5-A5-G#5 G5-F#5-E5-G#5-G5-F#5-E5
        D...
        A5-G5-E5
 
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Kunci Gitar dan Lirik Lagu
Chord dan Lirik Lagu
Boomerang
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Penulis: tidakada004
Editor: teddymalaka
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