Chord dan Lirik Lagu
Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Boomerang - Neraka Jahanam, Kunci Mudah dari Em
Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Boomerang - Neraka Jahanam, Kunci Mudah dari Em Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:
BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Boomerang - Neraka Jahanam, Kunci Mudah dari Em
Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:
Capo di fret 2 (Intro) Em.. G D
Em.. G D
Em
hai setan engkau berdusta
Em
membujuk Adam Hawa
Em
mencoba buahnya surga
A# A-G D Em
membawa malapetaka bagi manusia
Em
berkorban semua kesucian
Em
karna bujuk rayuan
Em
tak ada ampunan Tuhan
Em
adam Hawa disiksa
A#-A-G D Em
dibuang ke dunia
(Chorus)
B-B D Em-Em G
Karna engkau, Adam Hawa
B-B D Em-Em G
menderita, di dunia
B-B D Em-Em G
Tak puasnya, kau menggoda
B-B D Em D Em
Dosa semakin melimpah
G F# G F#
A.. a a a.. A.. a a a..
(Interlude) G-G Em-Em Em-Em Em..
Em.. D.. G.. Em
G5-F5-D5-C#5 A#5-C5-G5
G5-F5-D5-C#5 A#5-A#5-C5
Em.. G D
Em
hai setan kini engkau menang
Em
semoga engkau senang
Em
ku do'akan kepada Tuhan
Em
untukmu kumohonkan
A#-A-G D Em
neraka jahanam
Em
hai setan engkau berdusta
Em
membujuk Adam Hawa
Em
mencoba buahnya surga
A# A-G D Em
membawa malapetaka bagi manusia
(Chorus)
B-B D Em-Em G
Karna engkau, Adam Hawa
B-B D Em-Em G
menderita, di dunia
B-B D Em-Em G
Tak puasnya, kau menggoda
B-B D Em D Em
Dosa semakin melimpah
G F# G F#
A.. a a a.. A.. a..
(Outro) Em.. Em-G Em.. Em-F
Em.. Em-G Em.. Em-F
Em.. Em-G Em.. Em-F
Em.. Em-G Em.. Em-F
Em.. Em-G Em.. Em-F
Em.. Em-G Em.. Em-F
Em.. Em-G Em.. Em-F
Em.. Em-G Em.. Em-F
Em.. Em-G Em.. Em-F
Em.. Em-G
A#5-A5-G#5 G5-F#5-E5-G#5-G5-F#5-E5
D...
A5-G5-E5
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