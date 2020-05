BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu BTS (방탄소년단) - Dope (쩔어), Kunci Mudah dari Am

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

Am G

bamsae ilhaettji everyday (hooo..)

Em F

niga keulleobeseo nol ttae yeah..

Am G

nollaji malgo deureo maeil (hooo..)

Em F

I got a feel, I got a feel

nan jom jjeoreo!

(Intro) Am...

Am

a jjeoreo jjeoreo jjeoreo

uri yeonseupsil ttamnae

Am

bwa jjeoreong jjeoreong jjeoreonghan

nae chumi daphae

Am

modu bisiri jjijiri jjingjjingi ttilttirideul

Am

narangeun sanggwani eopseo

(cuz) nan huimangi jjeoreo

Am

Ok urin meoributeo balkkeutkkaji jeonbu da

jjeo jjeoreo

Am

haruui jeolbaneul jageobe jjeo jjeoreo

Am

jageopsire jjeoreo sareo cheongchuneun sseogeogado

deokbune moro gado dallineun seonggonggado

sonyeodeura deo keuge sorijilleo jjeo jjeo jjeo jjeoreong

F G

bamsae ilhaettji everyday

Am C

niga keulleobeseo nol ttae yeah

F G

ttan nyeoseokdeulgwaneun dareuge

Am

I don't wanna say yes

C

I don't wanna say yes

F G

sorichyeobwa all right

Am C

momi tabeoridorok all night

F

Cause we got fire (fire)

G

Higher (higher)

Am

I gotta make it, I gotta make it

Am

jjeoreo.. geobuneun geobuhae

Am

nan wonrae neomuhae

Am

jjeoreo.. modu da ttara hae

jjeoreo.. jjeoreo.. jjeoreo..

Am

jjeoreo.. geobuneun geobuhae

Am

nan wonrae neomuhae

Am

jjeoreo.. modu da ttara hae

jjeoreo.. jjeoreo.. jjeoreo..

Am Am

samposedae? ohposedae?

Am

geureom nan yukpoga joheunikka posedae

Am

eonrongwa eoreundeureun uijiga eopdamyeo

Am

uril ssak jusikcheoreom maedohae

wae haebogido jeone jugyeo gyaenen enemy enemy

Am

wae beolsseobuteo gogaereul sugyeo bada energy energy

Am

jeoldae ma pogi you know you not lonely

neowa nae saebyeogeun natboda yeppeo

So can I get a little bit of hope? (yeah)

jamdeun cheongchuneul kkaewo go

F G

bamsae ilhaettji everyday

Am C

niga keulleobeseo nol ttae yeah

F G

ttan nyeoseokdeulgwaneun dareuge

Am

I don't wanna say yes

C

I don't wanna say yes

F G

sorichyeobwa all right

Am C

momi tabeoridorok all night

F

Cause we got fire (fire)

G

Higher (higher)

Am

I gotta make it, I gotta make it

Am

jjeoreo.. geobuneun geobuhae

Am

nan wonrae neomuhae

Am

jjeoreo.. modu da ttara hae

jjeoreo.. jjeoreo.. jjeoreo..

Am

jjeoreo.. geobuneun geobuhae

Am

nan wonrae neomuhae

Am

jjeoreo.. modu da ttara hae

jjeoreo.. jjeoreo.. jjeoreo..

Am G

ireon ge ARMY seutail

Em F Am

geojitmal wackdeulgwaneun dalla

G

maeiri hustle life

Em F Am

I gotta make it fire baby

G

ireon ge Bangtan seutail

Em F Am

geojitmal wackdeulgwaneun dalla

G

maeiri hustle life

Em

I gotta make it, I gotta make it

Am

nan jom jjeoreo!

(geobuneun geobuhae,

nan wonrae neomuhae,

modu da ttara hae)

Am

nan jom jjeoreo!

(geobuneun geobuhae,

jeonbu naui noye,

modu da ttara hae)

Amjjeoreo