Inilah Bocoran Ending The World Of THe Married Pada Episode 15 dan 16 dari Para Pemainnya

Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) dalam The World of The Married

BANGKAPOS.COM - Drama Korea atau drakor populer The World of The Married memasuki ending dengan menyisakan dua episode lagi yakni 15 dan 16.

Nah, para pemainnya seidkit membocorkan bagaiamna ending The World of The Married di episode 15 dan 16 kali ini.

Berikut penuturan sejumlah artisnya.

Kim Hee Ae yang berperan sebagai dokter Ji Sun Woo mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada para rekannya di lokasi syuting, termasuk kru, penulis naskah, dan sutradara.

Kemudian, aktris veteran tersebut mengatakan ia akan terus mengingat karakternya sebagai Ji Sun Woo.

"Saya pikir hari-hari intens yang saya habiskan menangis dan tertawa karena (karakter saya) Ji Sun Woo akan tetap ada dalam ingatan saya untuk waktu yang lama," ucap Kim Hee Ae dikutip dari Soompi, Jumat (15/5/2020).

Aktris yang berada di bawah naungan YG Stage itu mengatakan hubungan Ji Sun Woo dengan Lee Tae Oh masih akan tidak terprediksi sampai akhir sekalipun.

"Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh telah mempertahankan hubungan pahit, di mana tidak ada yang bisa bebas satu sama lain," tutur Kim Hee Ae.

Selanjutnya, ia meminta agar pemirsa tetap setia menyaksikan untuk menemukan apa yang tersimpan antara mantan pasangan yang hubungannya bercampur antara benci dan cinta.

Sementara itu, Park Hae Joon yang memerankan Lee Tae Oh juga mengingatkan bahwa ada pesan yang harus dipelajari dari akhir kisah cinta segitiga ini.

"Satu hal penting yang harus diperhatikan adalah pesan yang ditinggalkan drama ini saat berakhir. Harap perhatikan apa yang terjadi pada luka emosional semua karakter saat cerita berakhir," kata Park Hae Joon.

Sementara, Han So Hee yang meroket namanya karena peran sebagai pelakor bernama Yeo Da Kyung merasa sangat beruntung bisa beradu akting dengan para aktor senior.

"Harap perhatikan apa yang telah diperoleh dan apa yang hilang oleh karakter setelah peristiwa badai yang menghampiri ini, serta apa yang tersisa," ujar Han So Hee.

Diketahui, episode 15 The World of The Married akan tayang malam ini dan besok akan menjadi penyelesaian cerita.

