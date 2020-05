Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Antara Ada Dan Tiada' Utopia

Chord dan Lirik Lagu 'Antara Ada Dan Tiada' Utopia

BANGKAPOS.COM-- Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh band Utopia memang melegenda.

Seperti lagu berjudul antara ada dan tiada ini, meskipun dirilis tahun 2003, hingga kina lagunya masih teteap hits.

Berikut chord dan liriknya untuk anda seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro: G Em (2x)

*G Em

Setiap ku melihatmu

Am

Kau terasa di hati

C

Kau punya sgalanya

D G

Yang aku inginkan

**G Em

Kenanganku tak henti

Am

Sajak tentang bayangmu

Walau kutahu

C G

Kau tak pernah anggapku ada

Reff:

G

Ku tak bisa menggapaimu

Em

Takkan pernah bisa

Am

Walau sudah letih aku

F D

Tak mungkin lepas lagi

G

Kau hanya mimpi bagiku

Em

Tak untuk jadi nyata

Am

Dan semua rasa buatmu

F D

Harus padam dan berakhir

Solo: G Em

Back to **

Reff

G Em Am C Em

Kau tahu kurasa hadirmu antara ada dan tiada

Solo: G Em (2x)

Reff (2x) G Em Am C Em.

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)