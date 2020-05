BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu BTS - Fake Love, Kunci Mudah dari C

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

I'm so sick of this

C D Em

Fake Love, Fake Love, Fake Love

I'm so sorry but it's

C D Em

Fake Love, Fake Love, Fake Love

C D

I wanna be a good man just for you

Em

sesangeul jwossne just for you

C D

jeonbu bakkwosseo just for you

Em

Now I dunno me, who are you?

C D

urimanui sup neoneun eopseosseo

Em

naega wassdeon route ijeobeoryeosseo

C D

nado naega nuguyeossneunjido jal moreuge dwaesseo

Em

geoureda jikkeoryeobwa neoneun daeche nuguni

C

neol wihaeseoramyeon nan

D Em

seulpeodo gippeun cheok hal suga isseosseo

C

neol wihaeseolamyeon nan

D Em

apado ganghan cheok hal suga isseosseo

C D

sarangi sarangmaneuro wanbyeokhagil

Em

nae modeun yakjeomdeureun da sumgyeojigil

C

ilwojiji anhneun kkumsogeseo

D Em

piul su eopsneun kkocheul kiwosseo

C D

Love you so bad love you so bad

Em

neol wihae yeppeun geojiseul bijeonae

C D

Love you so mad Love you so mad

Em

nal jiwo neoui inhyeongi doelyeo hae

C D

Love you so bad love you so bad

Em

neol wihae yeppeun geojiseul bijeonae

C D

Love you so mad Love you so mad

Em

nal jiwo neoui inhyeongi doelyeo hae