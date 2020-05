ACC Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Astra Credit Companies (ACC) perusahaan pembiayaan pertama Astra, menyalurkan bantuan sosial berupa 50 paket sembako untuk warga terdampak Covid-19 di Jalan Raya Tempilang, RT 11-RT14, Kelurahan Penyampak Dusun Nyikep, Kecamatan Tempilang, Bangka Barat, Bangka Belitung.

Bantuan diserahkan langsung oleh Sales Officer Head ACC Pangkal Pinang Susanto kepada kepala Dusun Nyikep Sairanto, Senin (18/5/2020).

Operation Head ACC Pangkal Pinang Intan Nur Maharani mengatakan bahwa penyaluran bantuan sembako ini merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) ACC.

“Di tengah pandemik Virus Corona ini ACC fokus untuk membantu pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 khususnya bagi warga yang terdampak ekonominya akibat Covid-9,” ujar Intan dalam rilisnya, Senin (18/5/2020).

Selain di Pangkal Pinang, ACC menyalurkan APD kesehatan kepada tenaga medis serta menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di seluruh Indonesia.

Total bantuan yang telah disalurkan ACC adalah 1.770 set baju Hazmat, 2.000 masker kesehatan, 12.000 sarung tangan kesehatan, 235 liter Disinfektan, 230 liter Hand Sanitizer dan juga 4.170 paket sembako.

Kegiatan penyerahan sembako ini merupakan rangkaian program pembagian sembako yang dijalankan oleh Astra Financial yang merupakan divisi layanan jasa keuangan PT Astra International Tbk.

Director In Charge Astra Financial Suparno Djasmin mengatakan bahwa Astra Financial secara bertahap telah menyalurkan bantuan sembako kepada 12.590 orang terdampak Covid-19 senilai Rp2,51 miliar.

Astra Financial telah menyerahkan total 67.890 paket sembako senilai Rp13,57 miliar per 12 Mei 2020.

“Alhamdulilah kami telah membagikan 67.890 paket senilai Rp13 miliar lebih hingga 12 Mei 2020 dari total 71.260 paket senilai Rp14,252 miliar, sedangkan tahap berikutnya kami berencana akan menyalurkan 3.370 paket hingga 18 Mei 2020,” kata Suparno.

Seiring dengan penerapan social distancing, ACC tetap memberikan pelayanan yang maksimal untuk para pelanggannya.

ACC menghimbau para pelanggan untuk melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran via online yang telah tersedia seperti lewat aplikasi pembiayaan acc.one, transfer bank dan juga lewat market place Tokopedia.

ACC juga tetap memberikan layanan pembiayaan yang menyeluruh lewat aplikasi pembiayaan acc.one.

Pelanggan yang ingin mengetahui informasi terkini tentang ACC dapat mengakses website www.acc.co.id atau pelanggan dapat melakukan chat interaktif dengan Yuna, chatbot interaktif ACC.

(Bangkapos.com/Iwan Satriawan)