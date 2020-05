Banyak Film Seru Nonton di Netflix Bisa Download selain LK21, IndoXXI, Ganool, Bioskop Keren

The Wrong Missy

BANGKAPOS.COM--Sampai saat ini pemerintah masih menerapkan Social Distancing di tengah Pandemi Covid-19 yang melanda di dunia termasuk di Indonesia.

Hal ini tentu sangat menjenuhkan jika tidak ada aktivitas yang dilkukan.

Namun salah satu alternatif agar kamu tidak jenuh tentunya dengan menonton film yang sekarang bisa diakses dari berbagai situs.

Satu diantaranya yaknis situs netflix.

Berikut sejumlah film yang tayang di Netflix di bulan Mei yang seru.

1. film Extraction

film Extraction (Netflix)

Film yang diperankan oleh Tyler Rake (Chris Hemsworth) adalah tentara bayaran pasar gelap yang tak kenal takut yang memulai misi paling mematikan dalam karirnya ketika ia meminta untuk menyelamatkan putra yang diculik dari penguasa kejahatan internasional.

Disutradarai oleh Sam Hargrave, film thriller tepi tempat duduk penuh aksi ini diproduksi oleh Joe dan Anthony Russo, direktur visioner Avengers: Endgame

2. The Half of It