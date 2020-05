Chord dan Lirik Lagu 'Jatuh Bangun' Meggy Z

Chord dan Lirik Lagu 'Jatuh Bangun' Maggy Z

BANGKAPOS.COM-- Masih kenal dengan penyanyi lawas Meggy Z.

Generasi 90an pasti ingat penyanyi dangdut ini, terutama karya-karya yang dinyanyikannya, seperti jatuh bangun.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunpadang.com

Am C

jatuh bangun aku mengejarmu

Am Dm

namun dirimu tak mau mengerti

G

kubawakan segenggam cinta...

namun kau meminta diriku

F G Am

membawakan bulan ke pangkuanmu

.

Am C

jatuh bangun aku mencintai

Am Dm

namun dirimu tak mau mengerti

G

kutawarkan segelas air

namun kau meminta lautan

F G Am

tak sanggup diriku sungguh tak sanggup

Am G

sudah tahu luka di dalam dadaku

F G Am

sengaja kau siram dengan air garam

Am G

kejamnya sikapmu membakar hatiku

F G Am

sehingga cintaku berubah haluan

Am G

percuma saja berlayar

G Am

kalau kau takut gelombang

Am G

percuma saja bercinta

G Am

kalau kau takut sengsara

.

Am C

jatuh bangun aku mengejarmu

Am Dm

namun dirimu tak mau mengerti

G

kubawakan segenggam cinta

namun kau meminta diriku

F G Am

membawakan bulan ke pangkuanmu

.

Am G

sudah tahu luka di dalam dadaku

F G Am

sengaja kau siram dengan air garam

Am G

kejamnya sikapmu membakar hatiku

F G Am

sehingga cintaku berubah haluan

.

Am G

percuma saja berlayar

G Am

kalau kau takut gelombang

Am G

percuma saja bercinta

G Am

kalau kau takut sengsara

.

Am C

jatuh bangun aku mengejarmu

Am Dm

namun dirimu tak mau mengerti

G

kubawakan segenggam cinta

namun kau meminta diriku

.

F G Am

membawakan bulan ke pangkuanmu

Am C

jatuh bangun aku mengejarmu

Am Dm

namun dirimu tak mau mengerti

G

kubawakan segenggam cinta

namun kau meminta diriku

F G Am

membawakan bulan ke pangkuanmu

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunpadang.com)