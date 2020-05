Chord dan Lirik Lagu 'Selamat Malam' Evi Tamala

BANGKAPOS.COM-- Masih dengan penyanyi tenar 90an Evi Tamala.

Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Evi Tamala, cukup berkesan dan mampu membawa penikmatnya hanyut.

Ia identik dengan lagu-lagu berirama lembut seperti tembangnya yang berjudul 'selamat malam' ini.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunpadang.

[Intro]

G Bm C Am D Em C D

[Verse]

Em

Selamat malam duhai kekasih

Am Em

Sebutlah namaku, menjelang tidurmu

Em Am D

Bawalah aku, dalam mimpi yang indah

C B Em

di malam yang dingin, sesunyi ini

.

[Verse]

Em

Selamat malam duhai kekasih

Am Em

aku sebut namamu, menjelang tidurku

Em Am D

agar kau hadir, dalam mimpi indahku

C B Em

di peraduan yang sepi ini

.

[Chorus]

B C Em

Gelisah hatiku, karena kau jauh dariku

B C Em

Tak lelap tidurku, karena terbalut rindu

Am D G Em

Adakah rindu di dalam hatimu

B C Em

Seperti diriku merindukanmu

.

[Verse]

Em

Selamat malam duhai kekasih

Am Em

Sebutlah namaku, menjelang tidurmu

Em Am D

Bawalah aku, dalam mimpi yang indah

C B Em

Di malam yang dingin, sesunyi ini

.

[Chorus]

B C Em

Gelisah hatiku, karena kau jauh dariku

B C Em

Tak lelap tidurku, karena terbalut rindu

Am D G Em

Adakah rindu di dalam hatimu

B C Em

Seperti diriku merindukanmu

.

[Verse]

Em

Selamat malam duhai kekasih

Am Em

Sebutlah namaku, menjelang tidurmu

Em Am D

Bawalah aku, dalam mimpi yang indah

C B Em

Di malam yang dingin, sesunyi ini

.

[Outro]

C B C D

di malam yang dingin sesunyi ini

Em

ohh sepii...

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunpadang.com)