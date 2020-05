Selain The World of The Married, Ini Deretan Drakor Netflix Original yang Sukses Menarik Perhatian Penonton

BANGKAPOS.COM - Banyak orang yang menyukai drama Korea Selatan. Tidak hanya di tempat asalnya, drama Korea (Drakor) juga populer di Indonesia.

Ceritanya yang menarik dan tidak mudah di tebak menjadi alasan banyak orang menonton drama tersebut.

Setiap saluran televisi, baik yang gratis maupun berbayar, seperti KBS, SBS, MBC atau JTBC dan tvN memiliki drakor andalan sendiri.

JTBC misalnya sempat menayangkan ‘Sky Castle’ yang menjadi drakor terlaris di masanya.

Namun kemudian, setelah JTBC menayangkan ‘The World of The Married’, rating tertinggi pun dipegang drakor itu.

Begitupula tvN yang pernah menayangkan ‘Goblin’, pernah menjadi drama dengan rating tinggi.

Selain beberapa saluran televisi itu, Netflix juga tak mau kalah memproduksi deretan drakor original yang bisa Anda nikmati.

Original di sini artinya drakor itu tidak ditayangkan di stasiun TV lain dan hanya bisa diputar di Netflix.

Ini dia deretan drakor Netflix original yang sukses menarik perhatian penonton:

1. My First First Love