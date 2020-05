Chord dan lirik Lagu 'Judul Judulan' OM PMR

BANGKAPOS.COM-- Jika belum berniat melaksanakan nikah benaran main 'judul-judulan' bisa jadi alternatif.

Ets, jangan salah ya, ini hanya judul lagu dan lirik permainan yang dinyanyikan OM PMR.

Lagu bergenre Dangdut ini sangat familiar dikalangan anak 90an.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro : G C G C

.

C

Torero cing..tore cing..tore cing

G

Torero cing..tore cing..tore cing

G

Torero cing..tore cing..tore cing

C

Torero cing..torerore cing..

.

G-A-B C G C

…….….Neng ayo neng..ayo main pacar-pacaran

C G C

Neng ayo neng..ayo main pacar-pacaran

F

daripada pacar beneran

C

pikiran pusing tidak karuan

C C… F

belum pacaran, ko eneng putus duluan

.

G-A-B C G C

………..Neng ayo neng..ayo main gendong-gendongan

C G C

Neng ayo neng..ayo main gendong-gendongan

F

daripada gendong beneran

C

pikiran pusing tidak karuan

C C.. F

belum di gendong, ko eneng lompat duluan

.

Musik : C-B-Am-G C (2x)

.

Reff

F

habis sudah pacar-pacaran

C

habis sudah gendong-gendongan

G C

pacar minta di gendong..terus terusan

.

F

ini lagu…lagu-laguan..

C

judulnya pun judul-judulan

G C

maaf ya Neng..inikan boong-boongan

.

G-A-B C G C

………..Neng ayo neng..ayo main joget-jogetan

C G C

Neng ayo neng..ayo main joget-jogetan

F

daripada joget beneran

C

pikiran pusing tidak karuan

G C

belum joget… ko eneng goyang duluan

.

C

Torero cing..tore cing..tore cing

G

Torero cing..tore cing..tore cing

G

Torero cing..tore cing..tore cing

C

Torero cing..torerore cing..

.

Int : C G, G C

.

Reff

F

habis sudah pacar-pacaran

C

habis sudah gendong-gendongan

G C

pacar minta di gendong..terus terusan

.

F

ini lagu…lagu-laguan..

C

judulnya pun judul-judulan

G C

maaf ya Neng..inikan cuma mainan

.

G-A-B C G C

………..Neng ayo neng ayo main peluk-pelukan

C G C

Neng ayo neng ayo main peluk-pelukan

F

daripada peluk beneran

C

pikiran pusing tidak karuan

G C

belum dipeluk….ko eneng nomplok duluan

.

G C

belum dipeluk….ko eneng nomplok duluan

G C

belum dipeluk….ko eneng nomplok duluan

.

Outro : C

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)