Dita Karang, Artis Indonesia Bergabung Grup K-POP Secret Number, Debutnya Hari Ini, Jangan Lewatkan!

BANGKAPOS.COM - Seorang gadis asal Indonesia resmi menjalani debutnya di blantika musik K-POP, Korea Selatan. Dita Karang, gadis cantik ini akan bergabung dengan empat rekannya di Secret Number.

Selasa, 19 Mei 2020, akan menjadi hari debut Secret Number. Apa yang akan mereka luncurkan?

Melalui akun Instagram, Secret Number mengumumkan single pertama mereka dari album 'Who Dis'.

"[D-DAY]

SECRET NUMBER

First Single Album "Who Dis?"

2020.05.19 6PM Release," posting akun Secret Number official.

Dita Karang, seorang penari dan vokalis Indonesia, telah bergabung dengan lima anggota girlband Korea Selatan, Secret Number.

Dita muncul dalam sebuah gambar di akun Instagram grup itu pada hari Rabu bersama anggota lainnya: Lea, Soodam, Jinny dan Denise.

Mereka mengenakan pakaian berwarna-warni di depan latar belakang merah muda.

Menurut kompas.com, Dita akan menjadi penari utama, vokalis, dan rapper grup.

Di Instagram, Dita terkadang memotret foto-fotonya dalam bahasa Indonesia, selain bahasa Inggris dan Korea.

"Tidak percaya ini hampir 3 tahun yang lalu.