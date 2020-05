Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Aku Tak Biasa' Alda Risma

Chord dan Lirik Lagu 'Aku Tak Biasa' Alda Risma

BANGKAPOS.COM-- Penyanyi berbakat Alda Risma cukup dikenal dikalangan anak 90an.

Ia muncul menggemprkan dengan tembang aku tak biasa, namun hal itu tidak berlangsung lama karena meninggal dunia.

Lagu inipun kemudian bertambah familiar karena di cover oleh penyanyi-penyanyi lainnya.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Capo di fret 6

Intro: Am F C G

(4x)

Am

Am Em

Mungkin diriku harus pergi

F Am

Selamanya darimu

Am Em

Atau ku harus mengakhiri

F Am

Cinta ini kepadamu (kepadamu)

Dm Am

Kini cintaku telah kau bagi

Dm

Tak sanggup ku hadapi

E G

Semua ini

Chorus

C

Aku tak biasa

G

Bila tiada kau di sisiku

F

Aku tak biasa bila ku

C G

Tak mendengar suaramu

C

Aku tak biasa

G

Bila tak memeluk dirimu

F

Aku tak biasa bila ku

C G

Tidur tanpa belaianmu

Am

Aku tak biasa (aku tak biasa)

Am

Aku tak biasa (aku tak biasa)

Am

(aku tak biasa) (aku tak biasa)

Intro

Am F C G

Am F C G Am

Am Em

Ku coba untuk terus berlalu

F Am

Dari hatimu namun tak bisa

Am Em

Bayangan itu sering mengganggu

F Am

Dari tidurku ku menangis

Dm Am

Kini cintaku telah kau bagi

Dm

Ttak sanggup ku hadapi

E G

Semua ini

Chorus

C

Aku tak biasa

G

Bila tiada kau di sisiku

F

Aku tak biasa bila ku

C G

Tak mendengar suaramu

C

Aku tak biasa

G

Bila tak memeluk dirimu

F

Aku tak biasa bila ku

C G

Tidur tanpa belaianmu

Am

Aku tak biasa (aku tak biasa)

Am G

Aku tak biasa (aku tak biasa)

C

Aku tak biasa

G

Bila tiada kau di sisiku

F

Aku tak biasa bila ku

C G

Tak mendengar suaramu

b

Aku tak biasa

G

Bila tak memeluk dirimu

F

Aku tak biasa bila ku

C G

Tidur tanpa belaianmu

Am

Aku tak biasa (aku tak biasa)

Am

Aku tak biasa (aku tak biasa)

Am

(aku tak biasa) (aku tak biasa)

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)