PENGUMUMAN II (KEDUA) LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (MANDIRI)

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Regional Retail Collection & Recovery Palembang akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (closed bidding) dengan perantaraan KPKNL Pangkalpinang terhadap jaminan hutang debitur atas nama:

1. Rimaya

Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 68 Tgl. 23 Maret 2011, atas nama Rimaya, Luas Tanah = 166 M2, Luas Bangunan = 38 M2, terletak di Perumahan Telaga Murni Estate Blok E1 No. 1, Jl. Sungai Selan, Kel. Pedindang, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp.191,250,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 57,000,000,-

2. Riza Jayanti

Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHGB No. 1230 Tgl. 26 Januari 2012, atas nama Riza Jayanti, Luas Tanah = 165 M2, Luas Bangunan = 40 M2, terletak di Perumahan Graha Puri Estate Cluster Angsana Blok D2 No. 34 Kel. Selindung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp. 160,800,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 48,000,000,-

3. Lie Hok Min

Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHGB No. 945 Tgl. 31 Januari 2008 atas nama Lie Hok Min, Luas Tanah = 200 M2, Luas Bangunan = 77 M2, terletak di Perumahan Taman Tanjung Bunga Cluster Mawar Blok A No. 08, Jl. Tanjung Bunga 1, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp.357,450,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 107,000,000,-

4. Dedek Yulia

Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHGB No. 527 (ex. 1376) Tgl. 13 Januari 2010, atas nama Dedek Yulia, Luas Tanah = 200 M2, Luas Bangunan = 60.725 M2, terletak di Perumahan Taman Tanjung Bunga Cluster Mawar Blok F No. 131 Kel. Temberan (dh. Air Itam), Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang,Prov.Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp.502,819,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 150,000,000,-

5. Sulianti

Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHGB No. 1346 Tgl. 26 Februari 2013, atas nama Sulianti, Luas Tanah = 105 M2, Luas Bangunan = 55 M2, terletak di Perumahan Graha Puri Blok C7 No. 11, Jl. Raya Selindung, Kel. Selindung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp.148,100,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 44,000,000,-

A. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain www.lelang.go.id, sejak pengumuman terbit sampai dengan :

Hari/tanggal : Rabu, 03 Juni 2020

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang,

Jalan A. Yani No. 8, Pangkalpinang.

B. Pembukaan penawaran dan penetapan lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat

setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf A tersebut diatas

SYARAT-SYARAT LELANG :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (closed Bidding) melalui internet menggunakan Aplikasi Lelang Indonesia yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Syarat & Ketentuan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan menggunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang yang bertindak selau kuasa perorangan/badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa.