SINOPSIS The World of the Married Episode 8: Ji Sun Woo Diserang Pria Misterius

BANGKAPOS.COM - Sinopsis drama Korea The World of the Married episode 8 dapat disimak di sini.

The World of the Married episode 8 ditayangkan di TransTV Rabu (20/5/2020) mulai pukul 19.15 WIB.

Berikut sinopsis The World of the Married episode 8, nyawa Ji Sun Woo terancam!

**Peringatan Spoiler: Sinopsis berisi uraian lengkap jalan cerita dari drama**

Polisi datang ke rumah Sun Woo setelah terjadi insiden pelemparan batu.

CCTV kemudian dipasang, polisi juga patroli di sekitar.

Ko Ye Rim sebagai tetangga merasa sedikit khawatir, tapi suaminya berkata tak usah dipedulikan.

Tak lama kemudian, Tae Oh datang.

Setelah melihat apa yang terjadi, Tae Oh menawari Joon Young untuk tinggal sementara dengannya karena merasa rumah Sun Woo tidak aman.

Tentu saja Sun Woo menolaknya.

Anggota asosiasi wanita latihan menembak dan makan suang bersama.

Ko Ye Rim berniat membayar tapi ternyata makan siang mereka sudah dibayar Tae Oh.

Tae Oh bahkan membawakan mereka bingkisan.

Namun, tak semua anggota setuju karena ada anggota yang melibatkan suaminya.

Mereka akhirnya pergi tanpa membawa bingkisan itu, kecuali Sul Myung-Sook yang kemudian memberikannya kepada istri dokter Kong.

Tae Oh dimarahi Yeo Byeong-Kyu karena berniat menggunakan dana perusahaan seenaknya.

Tae Oh rupanya ingin berdonasi tanpa diskusi dulu.

Namun ternyata ayah Da Kyung menyetujuinya.

Sun Woo membuntuti Joon Young.

Rupaya Joon Young menjalani konseling bersama psikiater Kim Yoon-Ki tanpa sepengetahuan ibunya.

Sun Woo histeris karena merasa anaknya menyembunyikan sesuatu darinya.

Sun Woo histeris

Ia juga kecewa mengapa Kim Yoon-Ki tidak memberitahunya.

Kim Yoon-Ki menyarankan Sun Woo memberi anaknya itu "ruang" dan tak terlalu mengekangnya.

Keesokan harinya, Kim Yoon-Ki menjalaskan apa yang terjadi pada Joon Young.

Yoon Ki berkata Joon Young selama ini merasa bersalah atas perceraian orang tuanya.

Sebab, ialah yang merekam perbuatan sang ayah dan selingkuhannya di pesta ulang tahun dulu.

Joon Young berpikir gara-gara rekaman itu, ibunya tahu bahwa sang ayah selingkuh.

Je Hyuk dan istri makan siang di sebuah restoran.

Pelayan di sana rupanya menggoda Je Hyuk.

Je Hyuk tampak tergoda meski dulu ia pernah berjanji tak akan selingkuh lagi.

Pelayan itu memberi no HP-nya pada Je Hyuk.

Sementara itu, dokter Kong Ji-Cheol masih belum memutuskan apakah ia lebih memilih donasi dari Tae Oh atau mempertahankan Sun Woo.

Joon Young makan malam di rumah ayahnya.

Sun Woo mengizinkannya.

Di sana, Da Kyung berusaha berbaikan dengan Joon Young meski hubungan mereka sangat canggung.

Hati Joon Young luluh dan akhirnya bermain-main dengan adik tirinya.

Saat Joon Young akan pulang, Da Kyung menawarinya menginap.

Joon Young disiapkan kamar sendiri di rumah ayahnya itu.

Sementara itu Sun Woo yang sendirian di rumah didatangi penyusup.

Pria bermasker menyerang Sun Woo tanpa ampun.

Ia mencekik serta memukul Sun Woo.

Pria bermasker menyerang Sun Woo tanpa ampun.

Untung saat itu Kim Yoon-Ki meneleponnya sehingga ia bergegas ke rumah Sun Woo.

Penyerang itu baru berhenti saat Sun Woo memukul kepalanya dengan botol sampanye.

Polisi kemudian datang, penyerang itu kabur.

Saat keluar dari rumah Sun Woo ia bertabrakan dengan Ye Rim yang sebelumnya menelepon polisi.

Kim Yoon-Ki datang dan mengobati luka Sun Woo.

Sementara itu Joon Young berusaha menelepon ibunya untuk meminta izin menginap.

Sun Woo mengizinkan Joon Young menginap, namun ia malah cemas.

Bagi Sun Woo memang lebih baik anaknya menginap, mengingat rumah mereka yang dimasuki penyusup dan bahkan melakukan penyerangan.

Je Hyuk bertemu dengan pelayan remaja yang memberinya nomer HP.

Pelayan itu menawarkan diri menjadi sugar baby Je Hyuk.

Joon Young akhirnya pulang ke rumah karena khawatir.

Tae Oh berlagak sok peduli namun dihadang oleh Kim Yoon-Ki.

Tae Oh berlagak sok peduli namun dihadang oleh Kim Yoon-Ki.

Je Hyuk pulang ke rumah kemudian mengobati luka istrinya yang ditabrak si penyerang rumah Sun Woo.

Namun Ko Ye Rim lebih mengkhawatirkan suaminya tak mengangkat teleponnya.

Sun Woo menemui Min Hyun-Seo.

Min Hyun-Seo memberitahu Sun Woo bahwa rumah sakit sedang berusaha menyingkirkannya karena keinginan Tae Oh.

Min Hyun-Seo tahu karena ia tak sengaja mendengar percakapan ibu-ibu PKK saat ia bekerja sebagai terapis.

Sun Woo melabrak Tae Oh di kantornya.

Ia sudah yakin Tae Oh lah yang ada di balik penyerangan itu.

Meski tak mengaku secara gamblang, tapi Tae Oh berkata ia ingin Sun Woo pergi sebelum keadaan makin memburuk.

Sun Woo melabrak Tae Oh di kantornya.

Da Kyung diberitahu karyawan bahwa Sun Woo melabrak suaminya.

Ia lalu menemui Sun Woo di rumah sakit.

Sementara itu, "penyakit" Je Hyuk kambuh, ia kembali bermain wanita.

Kali ini ia bermain dengan gadis muda yang mengingikan tas mahal.

Da Kyung bertanya pada Sun Woo apa yang terjadi di kantor.

Ia datang berniat untuk mengakrabkan diri dengan Sun Woo.

Sun Woo tak menjawab pertanyaan Da Kyung, ia hanya berpesan agar Da Kyung mengawasi suaminya.

Da Kyung nampaknya belum benar-benar mengenal Tae Oh.

Da Kyung bertanya pada Sun Woo apa yang terjadi di kantor.

Rupanya dalang di balik penyerangan itu adalah benar Tae Oh.

Ia membayar mantan pacar Min Hyun-Seo yang kasar, Park In-Kyu, untuk menakut-nakuti Sun Woo.

Namun Tae Oh pun mara karena In Kyu kelewatan.

In Kyu hanya diperintah untuk menakut-nakuti, bukannya melakukan kekerasan.

Sun Woo menemui istri ketua Choi, belum tahu apa yang mereka bicarakan.

Keesokan harinya, Sun Woo tiba-tiba datang ke tempat latihan menembak anggota asosiasi wanita.

Sun Woo mengutarakan keinginannya bergabung dengan asosiasi.

Sun Woo mengutarakan keinginannya bergabung dengan asosiasi.

Ia bisa bergabung jika memiliki suara mayoritas.

Sun Woo hampir tak mendapat dukungan mayoritas, namun tiba-tiba Da Kyung angkat tangan yang artinya menyetujui Sun Woo bergabung.

Bagaimana cerita selanjutnya?

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sinopsis The World of the Married Episode 8 Lengkap: Ji Sun Woo Diserang Pria Misterius