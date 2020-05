7 Fakta Dita Karang, Orang Indonesia Pertama yang Jadi Idol K POP, Ternyata Berasal dari Jogjakarta

BANGKAPOS.COM - Gadis bernama Dita Karang menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil menjadi Idol Kpop.

Dita lantas mendapat banyak dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat seluruh Indonesia yang bangga atas prestasinya.

Berikut, tujuh fakta tentang Dita Karang dilansir dari Koreaboo, Rabu (20/5/2020).



1. Menjalani pelatihan di New York

Sebelum debut menjadi anggota Secret Number, Dita Karang menjalani masa pelatihan (trainee) di Born Star Training Center di New York, Amerika Serikat.

Dari akun media sosialnya, diketahui bahwa Dita merupakan lulusan AMDA College and Conservatory of the Performing Arts.

2. Berasal dari Yogyakarta

Bernama lengkap Dita Karang, ia lahir pada 25 Desember 1996.

Dita diketahui berasal dari Yogyakarta dan berdarah Bali.

3. Penyanyi dan musisi favorit