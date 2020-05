Chord dan Lirik Lagu 'Virus' SLANK

BANGKAPOS.COM-- Masih ingat dengan lagu yang dipopulerkan Band Slank berjudul virus.

lagu ini cukup fenomenal dan sempat hit di awal perilisan.

Slank juga merupakan band legendaris yang hingga kini masih tetap eksisi.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : Dm F C G

Dm F C G….

.

Dm F C

aku gak mau menjadi setan

G

yang menakutimu

Dm F C

aku gak mau menjadi Iblis

G

yang menyesatkanmu

.

Reff I:

Am Em F

yang aku mau kau mencoba

C Em

tuk mengenal aku ..

Am Em F

yang aku mau kau belajar..

Fm

tuk mencintai aku

Am C G

tulus...dan apa adanya..

.

Musik : Dm F C G….

.

Dm F C

aku gak ingin seperti api

G

membakar hatimu

Dm F C

aku gak ingin seperti duri

G

yang melukaimu

.

Reff II:

Am Em F

yang aku tahu ku mencoba

C Em

terbuka ...

Am Em F

yang aku tahu ku sengaja

Fm

tuk slalu bicara

Am C G

jujur...dan apa adanya…..

.

Musik : F Em F C (2x) G ...

.

Dm F C

aku bisa saja menjadi virus...

G

yang melumpuhkanmu..

