Kumpulan Kata Mutiara Ucapan Selamat Idul Fitri 2020 : Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris

BANGKAPOS.COM - Sebentar lagi akan tiba hari kemenangan, hari yang dinanti juataan umat muslim di seluruh dunia. Hari di mana kembali fitri setelah menjalani puasa sebulan penuh di bulan Ramadan 1441 H.

Sudah menjadi tradisi sejak puluhan tahun lalu bahwa masyarakat Indonesia akan saling bermaaf-maafan di hari nan fitri tersebut.

Hal yang paling membahagiakan adalah bisa berkumpul bersama sanak saudara.

Namun pada saat situasi pandemi corona seperti sekarang ini, semua orang harus melaksanakan social distancing demi memutus mata rantai penularan COVID-19.

Bagi Anda yang tidak dapat bermaaf-maafan secara langsung, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengirim permintaan maaf melalui pesan ataupun media sosial.

Berikut TribunJogja.com kumpulan dari berbagai sumber, kata-kata mutiara terbaik ucapan selamat Idul Fitri 2020, dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Arab.

1. "Happy Eid Mubarak to everyone. Hope you all have a very happy Eid and blessed. Enjoy a typical day and remember those who need our help. Happy Eid Mubarak. Forgive me body and soul”

(Selamat Idul Fitri untuk semua. Semoga kebahagiaan menyertaimu di hari Idul Fitri ini dan semoga kamu memperoleh limpahan berkah. Nikmati harimu dan jangan lupa membantu orang-orang yang membutuhkan. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin)

2. “Eid is coming soon, so I wish you a very happy Eid to all who celebrating! May this special day brings peace, happiness and prosperity to everyone. Happy Eid Mubarak.“