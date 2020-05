Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Cakra Khan - Kekasih Bayangan, Kunci Mudah dari C 

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

C G

padamu.. pemilik..

Am Em

hati yang tak pernah ku miliki

F Em

yang hadir.. sebagai..

Am Dm F C G

bagian dari kisah hidupku..

C G

engkau a..ku cinta

Am Em

dengan segenap rasa di hati

F Em

slalu ku..mencoba..

Am Dm F Csus4 C

menjadi seperti yang engkau minta..

(Chorus)

F G

aku tahu engkau, sebenarnya tahu..

E Am

tapi kau memilih seolah engkau tak tahu

-G Dm G

kau sembunyikan.. rasa cintaku

C C7

di balik topeng persahabatanmu yang palsu

F G

kau jadikan aku.. kekasih bayangan

E Am

untuk menemani saat kau merasa sepi

-G Dm Fm

bertahun lamanya.. ku jalan kisah..

G Csus4 C

cinta sendiri..

C G

mungkin me..mang benar

E Am Em

cinta itu tak lagi berharga

F Em

semua.. percuma..

Am Dm Fm C

bila engkau tak punyai harta..

(Chorus)

F G

aku tahu engkau, sebenarnya tahu..

E Am

tapi kau memilih seolah engkau tak tahu

-G Dm G

kau sembunyikan.. rasa cintaku

C C7

di balik topeng persahabatanmu yang palsu

F G

kau jadikan aku.. kekasih bayangan

E Am

untuk menemani saat kau merasa sepi

-G Dm Fm

bertahun lamanya.. ku jalan kisah..

G C Am Dm

cinta sendiri..

G C Am F G

cinta sendiri.. oh ho..

(Chorus)

F G

aku tahu engkau, sebenarnya tahu..

E Am

tapi kau memilih seolah engkau tak tahu

-G Dm G

kau sembunyikan.. rasa cintaku

C C7

di balik topeng persahabatanmu yang palsu

F G

kau jadikan aku.. kekasih bayangan

E Am

untuk menemani saat kau merasa sepi

Dm Fm

bertahun lamanya.. ku jalan kisah..

C Am Dm G C

cinta sendiri.. cinta sendiri..