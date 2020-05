Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Cherrybelle - Beautiful, Kunci Mudah dari F

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

F C

Don’t cry, don’t be shy

A#

Kamu cantik apa adanya

F C A#

Sadari syukuri dirimu sempurna

Dm C A# C

Jangan dengarkan kata mereka

Dm C Gm Am A# C

Dirimu indah pancarkan sinarmu woo o..

[Chorus]

F C A#

You are beautiful, beautiful, beautiful

Dm C A#

Kamu cantik cantik dari hatimu

F C A#

You are beautiful, beautiful, beautiful

Dm C A#

Kamu cantik cantik dari hatimu

[Intro] F C A#

F C

Don’t cry, don’t be shy

A#

Kamu cantik apa adanya

F C A#

Sadari syukuri dirimu sempurna

Dm C A# C

Jangan dengarkan kata mereka wouo oo

Dm C Gm Am A# C

Dirimu indah pancarkan sinarmu woo o..



[Chorus]

F C A#

You are beautiful, beautiful, beautiful

Dm C A#

Kamu cantik cantik dari hatimu

F C A#

You are beautiful, beautiful, beautiful

Dm C A#

Kamu cantik cantik dari hatimu

Dm C A#

Tahukah dirimu berbeda istimewa

Dm C A# C

Kau bisa membuat mereka jatuh cinta

[Chorus]

F C A#

You are beautiful, beautiful, beautiful

Dm C A#

Kamu cantik cantik dari hatimu

F C A#

You are beautiful, beautiful, beautiful

Dm C A#

Kamu cantik cantik dari hatimu

F C A#

You are beautiful, beautiful, beautiful

Dm C A#

Kamu cantik cantik dari hatimu

F C A#

You are beautiful, beautiful, beautiful

Dm C A#

Kamu cantik cantik dari hatimu

F

You are beautiful