Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Peterpan Feat Candil-Ayah, Kunci Mudah dari C

C F G C

Dimana akan kucari

C G

Aku menangis seorang diri

C F

Hatiku selalu ingin bertemu

G C C7

Untukmu aku bernyanyi

[Chorus]

F G

Untuk ayah tercinta

C Bm Am

Aku ingin bernyanyi

G C

Walau air mata dipipiku

F G

Ayah Dengarkanlah

C Bm Am

Aku ingin berjumpa

G C G

Walau hanya dalam mimpi

C F G C

Lihatlah hari berganti

C G

Namun tiada seindah dulu

C F

Datanglah aku ingin bertemu

G C C7

Denganmu aku bernyanyi

[Chorus]

F G

Untuk ayah tercinta

C Bm Am

Aku ingin bernyanyi

G C

Walau air mata dipipiku

F G

Ayah Dengarkanlah

C Bm Am

Aku ingin berjumpa

G C

Walau hanya dalam mimpi

F G

Ayah Dengarkanlah

C Bm Am

Aku ingin berjumpa

G C

Walau hanya dalam mimpi

[Coda]

C Am G C

Yee yeeee yeeee

F G C

hanya dalam mimpi