Baznas Babel Selalu Hadir dan Solusi untuk Fakir Miskin di Masa Covid 19

BANGKAPOS.COM - BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Bangka Belitung selalu hadir dan peduli pada masa pandemic Covid 19. Baznas merupakan salah satu lembaga yang menyalurkan zakat infaq dan shodaqoh kepada delapan Asnaf (8 golongan yang berhak menerima zakat). Bahkan Baznas Babel memiliki data mustahiq (penerima zakat) by name by addres.

Bagi Umat Islam yang ingin menyalurkan donasi zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dapat disalurkan ke Rekening Baznas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut perkembangan Baznas Provinsi Kepulauan Babel berdasarkan penjelasan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Babel, M Syamsir. telah Revisi UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No.23 Tahun 2011 Bazda berubah menjadi BAZNAS yaitu Badan Amil Zakat Nasional.

Apa upoksi kerja Baznas ?

Tugas pokok dan fungsi Baznas mengumpulkan dan menyalurkan Zakat Infaq Sedekah disamping mengedukasi masyarakat juga tentang masalah zakat

Kapan BAZNAS Babel terbentuk ?

Di Babel sendiri terbentuk tahun 2004 masih Bazda waktu itu, kemudian menyesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2011 berubah nama menjadi Baznas, Baznas Provinsi Kepulauan Babel.

Sejauh ini peran Baznas di masyarakat seperti apa?

Bukan sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat tentang BAZNAS Babel, walaupun masih sering keliru menyebutkan basarnas. Karena memang dengan segenap kemampuan BAZNAS Babel hadir untuk meringankan beban masyarakat kita terutama fakir miskin. Kita salurkan sampai ke pelosok-pelosok kampung,.

Jadi banyak sudah kita perbuat melalui zakat untuk fakir miskin kita di Babel ini, pembayaran hutang berobat, santunan konsumtif, biaya sekolah, bantuan muallaf, masih banyak yang harus kita perbuat untuk masyarakat kita di Babel ini melalui BAZNAS.