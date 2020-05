Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Lebaran Sebentar Lagi

Chord dan Lirik Lagu Lebaran Sebentar Lagi

BANGKAPOS.COM-- Lebaran sebentar lagi itu adalah salah satu judul lagu yang dinyanyikan oleh band gigi.

Lagu ini pas dinyanyiakan menjelang akhir bulan Ramadan dan memasuki Idul Fitri.

Berikut chord danliriknya untuk anda speprti dilansir dari tribunmanado.co.id

Intro: F Em Dm C A# (2x) C#

F

Lebaran sebentar lagi berpuasa sekeluarga

A# Am

Sehari penuh yang sudah besar

Gm C Dm

Setengah hari yang masih kecil

A# Am

Alangkah asik pergi ke mesjid

Gm C F

Shalat tarawih bersama-sama

Intro: F Em Dm C A#

F

Lebaran sebentar lagi berpuasa dengan gembira

A# Am

Menahan lapar, menahan nafsu

Gm C Dm

Melatih diri sedari kecil

A# Am

Membaca Qur'an shalat tarawih

Gm C F

Melatih iman sedari kecil

A#m Am

Sesudah saling bermaafan

Gm F

Dengan penuh keikhlasan

A#m Dm C

Ya Tuhan mohon keridho'an

G C

Sepenuh kasih dan sayang

F

Lebaran sebentar lagi

F

tak ada miskin tak ada kaya

A# Am

Semua sama di depan Tuhan

Gm C Dm

yang berbeda cuma amalnya

A# Am

Semua ingin Lailatul Qadar

Gm C Dm

Semoga kita mendapatkannya

Interlude: Dm F A# (2x)

Dm C A# (2x)

F Em Dm C A#

F

Lebaran sebentar lagi

F

tak ada miskin tak ada kaya

A# Am

Semua sama di depan Tuhan

Gm C Dm

yang berbeda cuma amalnya

A# Am

Semua ingin Lailatul Qadar

Gm C F

Semoga kita mendapatkannya

F

Lebaran sebentar lagi

F

Lebaran sebentar lagi

F

Lebaran sebentar lagi

F

Lebaran sebentar lag

(Bangkapos.com/Nordin/tribunmanado.co.id)