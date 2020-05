Youtube/1theK via coconuts.co

Sosok Dita Karang yang Jadi Personil KPOP hingga Dapat Pujian dari Dian Sastrowardoyo

BANGKAPOS.COM - Dita Karang akhirnya resmi debut di industri K-Pop bersama grup Secret Number pada Selasa (19/5/2020) kemarin.

Menjadi anggota grup K-Pop asal Indonesia pertama, Dita Karang pun kebanjiran dukungan dari fans Tanah Air, tak terkecuali Dian Sastrowardoyo.

Lewat Instagram Story, Selasa (19/5/2020), Dian Sastrowardoyomengunggah dukungannya untuk Dita Karang.

"Membanggakan, my very own @ditakarang, nyanyinya keren banget pake bahasa Korea! Indonesia Represent," tulis Dian.

Ia juga turut menyertakan tangkap layar video musik single debut Secret Number, 'Who Dis?'.

Tak lama setelahnya, Dita membalas unggahan Dian Sastro lewat akun Instagram Story milik.

Gadis kelahiran Yogyakarta ini membubuhkan ucapan terima kasih dan tanda hati.

Ia juga mengungkap rasa terharunya dengan menyertakan emoticonmenangis.