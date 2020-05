Toko Fladeo Shoes Pangkalpinang Alami Peningkatan Omzet Jelang Lebaran

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Toko Fladeo Shoes yang beralamat di Jl Jendral Sudirman Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan omzet menjelang lebaran.

Hal itu diakui langsung oleh Danis, chief di Toko Fladeo ini.

"Alhamdulillah menjelang lebaran peningkatan omzet mengalami kenaikan dalam bulan Ramadhan ini, dan kebanyakan customer masih mempercayai toko kami untuk menunjang kebutuhan mereka," ucap Danis saat ditemui oleh Bangkapos.com, Jumat (22/5/2020).

"Peningkatan omzet per hari mengalami kenaikan sekitar 76 persen atau per hari bisa mendapat Rp10 Juta ke atas selama bulan Ramadhan dan per bulan bisa mencapai 100 juta-an," sambungnya.

Saat ini menurut Danis, toko Fladeo tergolong ramai sejak dua minggu terakhir menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2020.

Dikatakannya juga, untuk saat ini penjualan produk Fladeo telah mencapai Rp 96 Juta dalam bulan ini yang sebelumnya ditargetkan Rp 92 Juta dalam satu bulan.

Pencapaian ini sesuai dan melebihi target yang diharapkan oleh pihak Fladeo.

"Alhamdulillah pencapaian omzet dalam bulan ini sesuai yang kami harapkan karena di situasi pandemi Covid-19 ini masyarakat masih minat belanja dengan produk Fladeo," ucapnya.

Dia mengatakan untuk produk yang paling banyak dibeli oleh consumer seperti sandal High Heels, sepatu Flat Shoes dan sandal cowok yang agak simple.

Untuk strategi yang diterapkan oleh pihak Fladeo dalam menarik minat pembeli adalah lebih mengandalkan diskon yang mencapai 70 persen dan penjualan secara online.

Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi penurunan omzet, untuk bulan ini bisa dikatakan penjualan membaik meskipun ditengah pandemi covid-19 karena mengingat sudah mendekati lebaran (Bangkapos.com / Widodo)