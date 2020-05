Fakta Unik 10 Aktor Korea di Luar Hal Akting, Song Joong Ki Hingga Lee Min Ho

BANGKAPOS.COM - Dalam drama Korea, aktor-aktor ini sudah pasti terkenal mumpuni dengan akting serta ketampanannya.

Dilansir dari Koreaboo, berikut fakta-fakta unik mereka yang menyangkut kehidupan pribadi.

1. Song Joong Ki kena masalah karena kue

Aktor Song Joong Ki dikabarkan pernah kena masalah saat menjalani wajib militer.

Seorang teman wajib militer Song Joong Ki yang namanya tidak diketahui mengungkapkan cerita itu ke Twitter.

• Kambing dan Pepaya Positif Covid-19, Presiden Pertanyakan Kualitas Alat Tes Corona

Mantan suami Song Hye Kyo itu dulu terkena masalah karena mengambil Moncjer, kue pie coklat khas Korea dan memakannya.

2. Kim Soo Hyun pernah operasi jantung

Kim Soo Hyun memiliki gangguan pada jantungnya sejak di usia sekolah menengah pertama.

Di tahun 2010, bintang My Love from The Star ini melakukan operasi supra-ventricular tachycardia, yakni denyut jantung yang lebih cepat dari tingkat normal.