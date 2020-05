Aktor Lee Moo Saeng Bicarakan Harapan Jika The Word of The Marries Season 2 Ada, Ending Impiannya?

drama The World of the Married

BANGKAPOS.COM - Aktor Lee Moo Saeng menjawab seperti apa harapannya soal jika The World of the Married season 2 ada.

Hal ini disampaikan Lee Moo Saeng dalam wawancara eksklusif pada Selasa (19/5/2020) kemarin.

Popularitas drama Korea The World of The Married masih belum terkalahkan.

Terlihat dari rating yang terus melonjak, bahkan dari awal episode hingga mencapai ending drama.

Dikutip Tribunnews dari KStar Live, Lee Moo Saeng berbicara soal akhir cerita The World of the Married.

Lee Moo Saeng sebagai Kim Yoon Ki sedang beradegan bersama Kim Hee Ae yang berperan menjadi Ji Sun Woo. (JTBC via Dramabeans)

Ia mengaku menyukai ending dari drama hits yang tayang di JTBC ini.

Menurut Lee Moo Saeng, episode terakhir The World of the Married bisa membuat penonton membayangkan versi mereka sendiri.

"Aku sangat suka endingnya. Ending 'terbuka' bisa membuat penonton membayangkan akhir menurut versi mereka sendiri," katanya.

Lebih lanjut, Lee Moo Saeng menyebutkan ending The World of the Married versi dirinya,

Ia mengatakan lebih memilih kejelasan soal hubungannya dengan Ji Sun Woo, yang diperankan Kim Hee Ae.