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DAFTAR Harga Handphone Realme Terbaru Bulan Mei Usai Lebaran Idul Fitri, Harga Rp 1,5 Juta - 7 Juta
DAFTAR Harga Handphone Realme Terbaru Bulan Mei Usai Lebaran Idul Fitri, Harga Rp 1,5 Juta - 7 Juta
BANGKAPOS.COM - Pabrikan ponsel asal China, Realme, telah merilis sejumlah ponsel di pasaran Indonesia yang mengisi segmen entry-level hingga menengah atas.
Harga yang dibanderol pun bervariasi, mulai dari harga Rp 1 jutaan hingga paling mahal sekitar Rp 7 jutaan.
Berdasarkan pantauan KompasTekno, Minggu (24/5/2020), terdapat empat lini ponsel Realme yang mengalami kenaikan harga di bulan Mei 2020 yang dijual lewat toko resmi Realme di e-commerce Tokopedia, Shopee, dan Blibli.com.
Perangkat yang mengalami kenaikan harga didominasi oleh ponsel yang dirilis di Tanah Air pada tahun 2019 lalu, diantaranya Realme C2, 5 Pro, dan X2 Pro.
Sedangkan, Realme C3 merupakan ponsel yang baru saja dirilis pada tahun ini.
Meski begitu, beberapa ponsel Realme pun masih tetap dijual dengan harga lama, misalnya Realme 5 (4 GB/128 GB) dengan banderol Rp 2.700.000 dan Realme XT (8 GB/128 GB) seharga Rp 3.499.000.
Untuk melihat informasi harga terbaru smartphone Realme di bulan Mei 2020, silakan simak tabel dibawah ini.
|Model/Varian
|Harga Mei 2020
|Realme C2 (2 GB/32 GB)
|Rp 1.599.000
|Realme C2 (3 GB/32 GB)
|Rp 1.799.000
|Realme C3 (3 GB/32 GB)
|Rp 1.899.000
|Realme 2 Pro (8 GB/128 GB)
|Rp 3.099.000
|Realme 5 (4 GB/128 GB)
|Rp 2.700.000
|Realme 5i (3 GB/32 GB)
|Rp 1.950.000
|Realme 5i (4 GB/64 GB)
|Rp 2.199.000
|Realme 5 Pro (4 GB/128 GB)
|Rp 2.999.000
|Realme 6 (4 GB/128 GB)
|Rp 3.299.000
|Realme 6 (8 GB/128 GB)
|Rp 3.799.000
|Realme 6 Pro (8 GB/128 GB)
|Rp 4.599.000
|Realme XT (8 GB/128 GB)
|Rp 3.499.000
|Realme X2 Pro (12 GB/256 GB)
|Rp 7.900.000
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar Harga Smartphone Realme Bulan Mei 2020",
Penulis : Conney Stephanie
Editor : Oik Yusuf
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