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DAFTAR Harga Handphone Realme Terbaru Bulan Mei Usai Lebaran Idul Fitri, Harga Rp 1,5 Juta - 7 Juta

DAFTAR Harga Handphone Realme Terbaru Bulan Mei Usai Lebaran Idul Fitri, Harga Rp 1,5 Juta - 7 Juta

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infokomputer
Realme 5s 

BANGKAPOS.COM - Pabrikan ponsel asal China, Realme, telah merilis sejumlah ponsel di pasaran Indonesia yang mengisi segmen entry-level hingga menengah atas.

Harga yang dibanderol pun bervariasi, mulai dari harga Rp 1 jutaan hingga paling mahal sekitar Rp 7 jutaan.

Berdasarkan pantauan KompasTekno, Minggu (24/5/2020), terdapat empat lini ponsel Realme yang mengalami kenaikan harga di bulan Mei 2020 yang dijual lewat toko resmi Realme di e-commerce Tokopedia, Shopee, dan Blibli.com.

Perangkat yang mengalami kenaikan harga didominasi oleh ponsel yang dirilis di Tanah Air pada tahun 2019 lalu, diantaranya Realme C2, 5 Pro, dan X2 Pro.

Sedangkan, Realme C3 merupakan ponsel yang baru saja dirilis pada tahun ini.

Meski begitu, beberapa ponsel Realme pun masih tetap dijual dengan harga lama, misalnya Realme 5 (4 GB/128 GB) dengan banderol Rp 2.700.000 dan Realme XT (8 GB/128 GB) seharga Rp 3.499.000.

Untuk melihat informasi harga terbaru smartphone Realme di bulan Mei 2020, silakan simak tabel dibawah ini.

Model/Varian Harga Mei 2020
Realme C2 (2 GB/32 GB) Rp 1.599.000
Realme C2 (3 GB/32 GB) Rp 1.799.000
Realme C3 (3 GB/32 GB) Rp 1.899.000
Realme 2 Pro (8 GB/128 GB) Rp 3.099.000
Realme 5 (4 GB/128 GB) Rp 2.700.000
Realme 5i (3 GB/32 GB) Rp 1.950.000
Realme 5i (4 GB/64 GB)  Rp 2.199.000
Realme 5 Pro (4 GB/128 GB) Rp 2.999.000
Realme 6 (4 GB/128 GB) Rp 3.299.000
Realme 6 (8 GB/128 GB) Rp 3.799.000
Realme 6 Pro (8 GB/128 GB) Rp 4.599.000
Realme XT (8 GB/128 GB) Rp 3.499.000
Realme X2 Pro (12 GB/256 GB) Rp 7.900.000

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar Harga Smartphone Realme Bulan Mei 2020", 
Penulis : Conney Stephanie
Editor : Oik Yusuf

Tags
Realme
Idul Fitri
Harga Handphone
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Editor: teddymalaka
Sumber: Kompas.com
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