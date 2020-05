Selebgram Sarah Keihl Nangis-nangis Minta Maaf hingga Muncul Tanggapan Hotman Paris dan dr Tirta

BANGKAPOS.COM - Postingan lelang keperawanan selebgram Sarah Keihl berbuntut panjang.

Setelah menulis permintaan maaf di Instagram, Sarah kembali muncul dan minta maaf.

Lewat Instagram TV yang diunggah dr Tirta pada 23 Mei 2020, Sarah Keihl menangis.

Dirinya meminta maaf dan kembali mengaku kecewa atas sikap masyarakat yang tidak mematuhi anjuran di tengah pandemi.

Dirinya menyampaikan permintaan maafnya dari markas Gugus Tugas Relawan Covid-19 di Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Sarah telah dilaporkan ke Polda Jatim atas postingannya tersebut.

Pengadunya adalah Moh Taufik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM).

"(Aduan) sudah diterima," kata Taufik ketika dihubungi Wartakotalive.com, Sabtu (23/5/2020).

Taufik mengadukan Sarah Keihl ke Polda Jawa Timur.

Taufik juga menunjukkan tanda terima pengaduan bercap Polda Jawa Timur yang ditandatangani IPDA I MAde Hadi Krishna W.

Dalam surat tanda terima pengaduan tersebut tertulis isinya seperti di bawah ini :

'dugaan terkait tindak pidana kejahatan tentang mendistribusikan informasi electronic, dan atau dokumen electronic yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diduga dilakukan selebram pemilik akun instagram @SARAHKEIHL yang diduga melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE'

Sebelumnya, LBH FAAM mengirimkan surat bernomor 051/EKS/FAAM/V/2020 dengan perihal Laporan Polisi kepada Kepala Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tertanggal 22 Mei 2020.

Bahkan, Dr Tirta pun tampak memposting isi surat dari LBH FAAM ini di salah satu postingan terbarunya kepada

"Kita sakit hati lah dibuat begitu, dan kita sakit hati yang kemudian mengatakan engagement itu. Artinya ini yang diinginkan adalah feedbacknya. Maka ini kan bicara masalah duit. Maka ini unsur kesengajaannya sempurna sudah," kata Taufik ketika dihubungi Wartakotalive.com, Jumat (22/5/2020).

Taufik juga mengatakan pihaknya melakukan langkah ini sebagai bentuk edukasi.

Sementara itu, pihak Sarah Keihl, belum memberi keterangan ketika dimintai konfirmasi oleh wartakotalive.com lewat kontak nomor telepon yang tertera di akun instagram @sarahkeihl

Pemegang nomor telepon tersebut tidak membalas ketika dikirimi pesan singkat, dan tindak merespons ketika ditelepon.

PERMINTAAN MAAF SARAH KEIHL

Sementara itu, dikutip dari TribumAmbon, Sarah Keihl sudah meminta maaf dan mengumumkan bahwa ia tidak bermaksud melelang keperawanannya.

"Aku memohon maaf sebesar-besarnya, aku gak maksud untuk melecehkan wanita dan aku juga ga bermaksud lelang keperawanan," tulis Sarah Keihl, pada Kamis (21/5/2020).

Sarah Keihl lantas mengurai alasannya membuat video lelang keperawanan tersebut.

Diakui Sarah Keihl, ia hanya ingin menyindir masyarakat yang tidak peka terhadap kondisi negeri di tengah pandemi Covid-19.

Gusar melihat ketidakpedulian masyarakat, Sarah Keihl pun nekat membuat video lelang keperawanan untuk menyadarkan mereka.

Sarah Keihl klarifikasi, lelang keperawanan cuma bercanda (Instagram @sarahkeihl) ((Instagram @sarahkeihl))

Bahwa ada orang yang rela mengorbankan hal terpenting dalam hidupnya demi membasmi virus corona.

Namun alih-alih simpati, masyarakat justru ramai melayangkan kritik kepada Sarah Keihl.

"Sebenarnya lelang keperawanan itu bentuk sindiran aku terhadap masyarakat yang gak peka sama situasi kayak gini, masih nongkrong dll, aku tujuannya sarkasme/bercanda, ada sebagian orang yang bertaruh hal yang paling penting di hidup mereka," ungkap Sarah Keihll.

Menyesal telah melakukan tindakan ceroboh dengan mengumumkan lelang keperawanan, Sarah Keihl pun berjanji akan menebus kesalahannya.

Dalam unggahannya, Sarah Keihl berjanji akan bagi-bagi 1000 sembako.

Ditegaskan pula oleh Sarah Keihl, uang untuk bagi-bagi sembako tersebut adalah uang yang halal.

"Untuk menebus kesalahan saya, saya akan memberikan 1000 sembako dari uang saya pribadi, dan uang itu HALAL, saya tidak pernah menjual diri dan harga diri saya," ujar Sarah Keihl dalam sebuah tulisan.

Sebagai rasa penyesalannya, Sarah Keihl pun meminta maaf kepada khalayak.

Sarah Keihl mengaku telah khilaf.

"Semoga di bulan suci ramadan ini saya mendapatkan maaf dari teman2 semua, saya khilaf dan tdk tau akan seperti ini, ini menjadi efek jera untuk saya," imbuh Sarah Keihl.

Tanggapan Hotman Paris

Sementara itu, sebelumnya, Hotman Paris juga sudah memberikan tanggapan dan langsung memperingatkan soal postingan lelang keperawanan.

Tanggapannya tersebut diposting melalui sosial media instagram miliknya.

"Halo para selebgram jangan lagi bikin postingan-postingan konyol seperti lelang keperawanan, bagi yang ingin membuat laporan polisi silahkan, pakai pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE," serunya melalui postingannya.

Hotman juga mengatakan agar para selebgram lebih berhati-hati dalam memposting sesuatu.

"Kamu harus hati-hati dalam memposting sesuatu ingat pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE apabila memuat kata-kata asusila bisa ancamannya 7 tahun penjara," katanya lagi.

Pihaknya juga mengatakan apabila kata-kata yang dipostingan menimbulkan keresahan ataupun pertentangan an bisa kena pasal 28 undang-undang ITE dengan hukuman 8 tahun penjara.

"Jadi jangan hanya untuk menaikkan follower, lalu sembarangan memposting, hati-hati saya lebih selebriti dari anda."

Tanggapan dari Dokter Tirta

Unggahan klarifikasinya tersebut pun banyak mendapatkan komentar dari netizen, bahkan publik figur lainnya.

Termasuk seorang Dokter Tirta, dirinya menuliskan di kolom komentar berbunyi "Izin Nyimak."

Kata-kata dokter Tirta tersebut pun mengundang likes 4000 lebih, hingga komentar sebanyak 500 lebih.

Tanggapan Dokter Tirta kepada Sarah Keihl (Instagram @sarahkeihl) ((Instagram @sarahkeihl))

Selain Dokter Tirta, selebgram lain pun ikut serta memberikan komentarnya:

"I know who you are sarah, stay strong," tulis @tanayalyssia.

"Stay strong beb (emoji) you can get thru this!," @natyashina.

"Sar (emoji)," @harrisvriza.

Sementara itu sebelumnya dalam videonya. dikutip dari TribunJakarta.com, Sarah Keihl menjelaskan soal dampak dari pandemi Covid-19 ini terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat Indonesia.

Bermaksud ingin membantu, Sarah Keilh lantas memutuskan untuk melelang keperawanannya dengan harga Rp 2 miliar.

Sarah Keihl lelang keperawanan (instagram Sarah Keihl)

Ia mengatakan uang hasil lelang selaput dara itu akan disumbangkan seluruhnya.

"Dan disini aku Sarah aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku, aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari Rp 2 miliar," ucap Sarah Keilh, pada Rabu (20/5/2020).

"100 persen dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang Covid-19 dan semua yang membutuhkan, terimakasih aku harap kalian bisa ngambil positifnya ," imbuhnya.

