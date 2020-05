Sweet Banget, Rossa Unggah Foto Lawas Afgan Ketika Ospek Saat Ulang Tahun

BANGKAPOS.COM-- Penyanyi Rossa kerap disosipkan dengan berbagai pria semenjak berpisah dengan suaminya.

Salah satunya adalah penyanyi Afgan Syahreza, yang kerap dijodohkan dengan Rossa.

Bukan tanpa sebab, keduanya kerap tampil bersama hingga menimbulkan spekulasi berbagai pihak antar keduanya.

Baru-baru ini di Instagram pribadinya, Rossa kembali membuat penggemarnya heboh.

Afgan diketahui ulang tahun dan Rossa mengunggah foto lawas Afgan saat masih Ospek.

" Selamat ulang tahun Afgan, mitra saya dalam banyak hal, pemilik salah satu suara terindah di Indonesia," ungkap Rossa

" Doa terbaik untukmu, terlebih diusia barumu, akan banyak rintangan nantinya, nikmati saja, kami mencintaimu," lanjutnya

Unggahan Rossa ini mendapat berbagai respon dari penggemarnya, ada yang menggoda Rossa, seperti diungkapkan @ naresh_lingga "Cieeee"

@fadiaputrit 'We love you atau i love you teh'