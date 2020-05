Adaptasi New Normal, Psiokolog Sebut Tidak Berdampak Terhadap Kondisi Psikologis Warga

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Dosen prodi psikologi IAIN SAS Babel, Wahyu Kurniawan mengatakan istilah new normal bukanlah frase baru dan telah lama dikemukakan.

Ia mengungkapkan banyak ahli memberikan pandangan mengenai new normal, baik dari kalangan ilmu sosial, pertahanan negara, dan ahli kesehatan lainnya.

"Istilah new normal ini kembali mencuat saat beranjaknya kebangkitan kita melawan Covid," ucap Wahyu kepada Bangkapos.com, Kamis (28/5/2020).

New normal adalah perubahan perilaku untuk menjalankan aktifitas normal sebagaimana mestinya sesuai dengan protokol penanganan Covid-19.

Keadaan new normal menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, politik, psikologi dan lain sebagainya.

"Dari sini masyarakat cenderung bebas menjalankan aktivitas namun ada batasan, seperti penggunaan masker di setiap aktfitas keseharian, melaksanakan kegiatan hidup sehat dan lain sebagainya," ungkap Wahyu.

Dosen prodi psikologi IAIN SAS Babel, Wahyu Kurniawan (Istimewa/doc. Wahyu)

Dia menilai pemberlakuan dan adaptasi new normal secara kuat tidak berdampak dengan kondisi psikologis seseorang.

"Justru hal ini berdampak pada kebiasaan perilaku atau habit seseorang selama di rumah dan masyarakat sudah sangat paham anjuran pemerintah dalam menyelenggarakan protokol untuk kebaikan bersama, sehingga jelas ada semacam rekayasa secara sosial untuk melaksanakan hal hal sesuai aturan," kata Wahyu.

"Paling tidak yang menjadi persoalan benturan-benturan kecil mengenai penerapan new normal dengan tatalaksana ibadah, dan kebudayaan adat istiadat," tambahnya

Dikatakan wahyu, jika pun menghadapi new normal berdampak pada kesehatan mental, tentunya ada variabel lain yang menguatkan ganguan mental ini misalkan masalah psikologis dengan beban ekonomi, maslah psikologis dengan beban pelajaran, masalah psikologis dengan tidak bisanya kembali ke daerah asal dengan leluasa.

"Maka gangguan psikologis tidak secara kuat memberikan dampak, melainkan perlu di perkuat dengan variabel lain dan new normal tidak bisa berdiri sendiri," jelas Wahyu.

"Dengan adanya new normal lambat laun masyarakat akan terbiasa dengan pola hidup yang sesuai dengan aturan protokol penanganan. Karena yang di ubah adalah perilaku atau kebiasaan bukan hal hal yang sifatnya mendasar sampai vaksin covid di temukan," tegasnya.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)