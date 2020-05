Artis Elina Joerg Dapat THR Lebaran Mobil Alphard dari Pacar, Sosok Kekasih Bukan Orang Sembarangan

BANGKAPOS.COM - Lebaran kali ini begitu istimewa untuk artis Elina Joerg, THR yang ia dapat dari sang pacar tidak main-main.

Melalui Instagram Stories, Elina Joerg mengakui THR dari pacarnya yang bernama Gusti Ega Putrawan sedikit berlebihan.

Bagaimana tidak, bukan sejumlah uang tunai, Elina mendapat satu unit mobil dari Ega.

Mobil yang diberikan Gusti Ega pun tak main-main, sebuah Alphard berwarna hitam.

"Agak lebay si ini thr nya, but thank you so much much more @gustiega," tulis Elina di Instagram Stories sembari memamerkan wujud mobil Alphard barunya.

Mobil Alphard yang diterima Elina dari Ega (Instagram @elinaaaaajoerg)

Di unggahan yang lain, pemain sinetron Mermain In Love itu mengaku sudah lama menginginkan mobil seperti yang dibelikan sang pacar.

Elina memang bercerita pada Gusti Ega bahwa ia tengah menabung agar bisa membeli mobil tersebut.

Namun siapa sangka, Gusti Ega punya rencana lain untuk membahagiakan kekasihnya.

Diam-diam, Gusti Ega mendahului Elina membeli mobil mewah itu.

Pada hari Idul Fitri, Gusti Ega mengirimkannya ke rumah Elina sebagai kejutan.