CERITA Novel Baswedan ke Aa Gym Dibisiki Anak Muda Soal Ini, hingga Sindiran Tentang Dosa

Perbincangan antara Novel Baswedan dengan KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym lewat teleconference pada Rabu (27/5/2020).

BANGKAPOS.COM,- Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, membagikan ceritanya kepada KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym.

Yaitu mengenai pasca peristiwa penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan hingga membutakan matanya..

Dalam perbincangannya dengan Aa Gym melalui teleconference pada Rabu (27/5/2020), Novel Baswedan, mengaku bahwa ia merasa terganggu akibat peristiwa penyiraman air keras tersebut.

"Ketika pertamakali saya merasakan suatu keadaan dimana masalah penglihatan ini kan karena ada serangan orang lain. Awalnya memang sedikit terganggu A (Aa Gym)," kata Novel.

Namun, lanjutnya, pada suatu saat dirinya bertemu dengan seorang pemud.

Anak muda itu berusia sekira 20 hingga 25 tahun.

"Kemudian dia menyapa dan memeluk saya. Yang dia katakaan dengan penuh keyakinan. Dia katakan, Pak Novel saya tidak kasihan dengan Pak Novel," cerita Novel.

"Tapi saya justru kasihan dengan orang yang berbuat. Kenapa? Karena dia pasti menanggung sesuatu hal yang sangat besar nantinya. Dan yang terjadi pada Pak Novel adalah takdir. dan itu pasti baik," tambah Novel.

Novele menceritakan bahwa anak muda tersebut benar-benar menyampaikannya dengan penuh keyakinan.

Karena itu ia merasa takjub.