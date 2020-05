Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu 'Leaving on a Jet Plane' karya John Denver Kunci Mudah dari G

BANGKAPOS.COM---Gitar merupakan satu di antara alat musik yang banyak disukai orang.

Saat pertama kali mencoba kamu mungkin menghadapi kesulitan, tapi yakinlah dengan upaya dan seringnya latihan kemampuanmu pasti akan terus meningkat.

Seperti untuk mempelajari hal-hal lain kita perlu memulai dari level yang lebih mudah, begitu juga dengan belajar gitar.

Karena sekarang lagi #dirumahaja, kamu bisa gunakan waktumu untuk nyanyi sambil main gitar.

Salah satu lagu lawas yang terkenal "Leaving on a Jet Plane" karya John Denver :

Intro: G C G C

G C

All my bags are packed, I’m ready to go

G C

I’m standing here outside your door

G C D

I hate to wake you up to say goodbye