Jadi Viral Aksi Nyeleneh Perempuan di Ukraina Jadikan Celana Dalam Sebagai Masker

BANGKAPOS.COM - Video mengenai seorang perempuan di Ukraina menjadi viral karena aksinya yang memperlihatkan dirinya melepas celana dalam yang dipakai dan menjadikannya masker.

Aksi wanita itu direkam oleh kamera pengawas di kantor pos Nova Posha di Kiev, di mana dia menuju ke konter tanpa melindungi hidung dan mulutnya.

Dilaporkan The Sun via New York Post, Rabu (27/5/2020), saat itu petugas menyatakan bahwa dia tidak akan dilayani jika tak mengenakan masker.

Karena merasa kesal, dia langsung melepas celananya di hadapan pengunjung lain, dan kemudian memakai celana dalam dia di wajah.

Saksi mata mengungkapkan, perempuan itu merupakan ibu dua anak yang tidak puas dengan langkah pencegahan di tengah virus corona.

"Ya, dia menemukan cara tak biasa. Tidak ada yang boleh melarang penggunaan celana dalam sebagai masker," gurau salah satu netizen.

Dilaporkan bahwa rekaman itu dibagikan oleh salah satu karyawan kantor pos, yang kemudian mendapatkan hukuman karena dinilai membuat pelanggaran.

Pada April lalu, otoritas Ukraina memerintahkan semua warga untuk membawa kartu identitas diri dan mengenakan masker ketika berada di tempat umum. (Sumber New York Post)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perempuan di Ukraina Pakai Celana Dalam sebagai Masker",