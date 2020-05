Peduli Masyarakat Terdampak Covid-19, Honda TDM Payung Bagikan Sembako

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Honda Tunas Dwipa Matra (TDM) Payung kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat.

Honda TDM Payung membagikan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah seputaran Kecamatan Payung.

Pembagian sembako yang di adakan pada 19 dan 21 Mei ini dilakukan secara door to door gunda menghindari kerumunan massa seperti yang dianjurkan oleh Pemerintah.

Pembagian ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak langsung covid-19 seperti janda, anak yatim ataupun buruh harian di sekitaran wilayah Kecamatan Payung.

"Semoga Kepedulian yang diberikan Honda TDM Payung kepada masyarakat ini bisa ikut membantu masyarakat untuk tetap bertahan melewati pandemik Covid-19 ini,"kata Akbar PIC Honda TDM Payung.

Akbar juga meminta agar masyarakat selalu pakai masker dan cuci tangan agar terhindar dari penularan virus Covid-19,” imbuhnya.

Honda TDM Payung juga ikut mengkampayekan #DIRUMAHAJA. Untuk anda masyarakat Kecamatan Payung, Simpang Rimba, Pulau Besar dan sekitarnya yang ingin membeli motor cukup menghubungi sales kami di 081373253565 an Ajis, 0811288302462 an. Sundari, 083175740210 an. Bunsay dan nanti kami akan proses secara online.

Cukup dengan KK dan KTP saja, DP Bisa ditransfer atau dibayarkan waktu penyerahan unit. Pokoknya Konsumen cukup #dirumahaja tidak perlu datang ke dealer dan bisa melakukan pembelian motor.

Honda TDM Payung berharap semoga wabah Covid 19 ini segera berakhir dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa dengan nyaman. Salam satu hati