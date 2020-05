Chord dan Lirik Lagu 'Pyscho' Red Velvet

BANGKAPOS.COM-- Lagu Pyscho yang dipopulerkan oleh girl group Red Velvet dirilis tahun 2019 lalu.

Lagu ini pernah menduduki trending 1 YouTube dan hingga kini masih terus dinikmati penggemarnya.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari surya.co.id

[Intro]

C E Am F

Oooooh, hey-yeah, mmm, yeah

N.C.

Psycho

[Verse 1]

C

Neol eojjeomyeon joeulkka

E

ireon mameun tto cheomira

Am

Up and down, i jom shimhae, jojeori jakku jal andwae

F N.C.

hana hwakshilhan geon, I don’t play the game

C

Uri jinjja byeolladae

E

geunyang naega neomu joahae

Am

Neon geugeol neomu jal algo, nal jwirakpyeorakae

F

nado machangajiingeol (Ooh)

[Pre-chorus]

C E

Urin cham byeollago isanghan saiya

Am

Seororeul buseojige (buseojige)

F

Geurigon tto kkyeoana (geurigon tto kkyeoana)

[Chorus]

C

You got me feeling like a psycho, psycho

E

Uril bogo malhae jakku, jakku

Am

Dashi an bol tteut ssaudagado, buteo danini marya

F

Ihaega an gandae, utgijido antae

C

Maja Psycho, psycho

E

Seoro joa jungneun babo, babo

Am

Neo eopshin eojireopgo seulpeojeo, giundo mak eopseoyo

F

Duri jal mannattae, hey now we’ll be ok